Panasonic e Subaru estão perto de anunciar um novo plano de baterias para elétricos

Os carros elétricos deixaram de ser um conceito ou um espanto para passarem a ser cada vez mais uma normalidade nas estradas. E com o crescente desenvolvimento destes veículos, há que pensar também nas soluções energéticas que os integram. Neste sentido, a Panasonic e a Subaru devem anunciar para breve os seus planos de baterias para elétricos.

Panasonic e Subaru: uma nova parceria para baterias de elétricos

De acordo com as mais recentes informações avançadas pelo jornal Nikkei nesta sexta-feira (28), e divulgadas pela Reuters, a Panasonic e a Subaru devem em breve anunciar os seus planos para uma nova parceria destinada a baterias para carros elétricos.

Recordamos que a Panasonic é uma das mais importantes parceiras da Tesla, fornecendo à marca de Elon Musk praticamente todas as baterias para os seus veículos. Mas a empresa japonesa quer aumentar o seu mercado, nomeadamente numa altura em que há cada vez mais marcas concorrentes da China e da Coreia do Sul com presença neste setor, como acrescenta o jornal asiático.

Os detalhes indicam que há a possibilidade de a japonesa Subaru optar por baterias 4680, que são as mais recentes células para os Tesla. Para isso, a Panasonic pretende aumentar a produção das mesmas. Um porta-voz da fabricante de baterias disse que a empresa estava a analisar várias estratégias de crescimento para o seu negócio do setor automóvel, contudo frisou que não poderia avançar com outros pormenores. Já do lado da Subaru, o porta-voz recusou-se a comentar este assunto.

Sabe-se que a Panasonic irá divulgar os seus resultados financeiros co primeiro trimestre na próxima segunda-feira, enquanto que a Subaru o fará na quarta-feira. Em maio, a marca de carros disse que em 2026 pretendia vender a nível global 200.000 carros movidos a bateria por ano, ao mesmo tempo que continua a explorar o mercado dos elétricos.