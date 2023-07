Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Nothing Compares 2U - Sinéad O'Connor

Sinéad Marie Bernadette O'Connor (Dublin, 8 de dezembro de 1966 — Londres, 26 de julho de 2023) foi uma cantora e compositora irlandesa.

Em 2017, O'Connor mudou de nome para Magda Davitt. No ano seguinte, converteu-se ao islamismo, mudando uma vez mais de nome, desta vez para Shuhada' Sadaqat. Todavia, continuava a gravar músicas e apresentava-se com o seu nome de nascimento.

Filha de um engenheiro, e mais tarde advogado, Sean O'Connor e de Marie O'Connor. É a terceira filha, de entre cinco irmãos: Joseph O'Connor (que é escritor), Eimear, John, e Eoin.

Teve a vida marcada por reveses que moldaram a sua personalidade e a marcaram para sempre. Tendo sofrido abusos na infância, tentou o suicídio e afirmou ser homossexual no meio da conturbada carreira.

No final dos anos 1990, o bispo Michael Cox da Igreja Católica Ortodoxa Irlandesa e Apostólica (um grupo católico independente que não está em comunhão com a Igreja Católica Romana) ordenou O'Connor como sacerdote. A Igreja Católica considera a ordenação de mulheres inválida e afirma que uma pessoa que tenta o sacramento da ordenação de uma mulher incorre em excomunhão. O bispo contatou-a para oferecer a ordenação após a sua aparição no Late Late Show da RTÉ, durante o qual ela disse ao apresentador, Gay Byrne, que se ela não fosse cantora, gostaria de ter sido um padre católico. Depois de sua ordenação, ela indicou que desejava ser chamada de Madre Bernadete Maria.

Destacou-se pela voz doce, e ao mesmo tempo rebelde, e cabeça raspada, a sua marca registada por muitos anos. Estreou-se na música em 1987, com o álbum The Lion and the Cobra, dedicado à mãe que falecera havia pouco tempo. Conseguiu apresentar-se em diversos países da Europa e nos Estados Unidos, ganhando grande visibilidade. O'Connor citou Bob Dylan, David Bowie, Bob Marley, Siouxsie and the Banshees, e The Pretenders como influência.

Foi apenas com o segundo trabalho, I Do Not Want What I Haven't Got de 1990, que Sinéad ficou internacionalmente famosa. A canção "Nothing Compares 2U", composta originalmente por Prince, levou o álbum à primeira posição dos mais vendidos em vários países e rendeu-lhe diversos prémios.

Também em 1990, participou no espetáculo que deu origem ao DVD Roger Waters The Wall Live in Berlin, cantando Mother.

Dois anos depois chegou Am I Not Your Girl? onde a cantora interpretou algumas músicas de sucesso como "Don't Cry For Me, Argentina" e "Gloomy Sunday". Nessa altura, foi novamente notícia internacional, mas desta vez, por rasgar uma fotografia do Papa João Paulo II em protesto pelos abusos sexuais cometidos por clérigos e membros da Igreja Católica, num dos programas com mais audiência dos EUA, o Saturday Night Live. Numa das muitas entrevistas sobre essa ação, Sinead conta:

Muitas pessoas não entenderam o protesto. Eu sabia que a minha ação poderia causar problemas, mas queria forçar uma conversa onde houve a necessidade de uma [...] Tudo o que eu lamentava era que as pessoas pensassem que eu não acreditava em Deus. Isso não é verdade. Sou católica de nascimento e seria a primeira à porta da igreja se o Vaticano oferecesse reconciliação sincera.

A atitude foi reprovada por diversas autoridades e Sinéad ficou com uma imagem negativa em muitas cidades, chegando até a ser vaiada num show em tributo a Bob Dylan. Sinead ficou com medo da atitude das pessoas e chegou até a doar a sua casa de 800 mil dólares para a Cruz Vermelha.

Em 1994 ela lançou o álbum Universal Mother que incluía a faixa "Fire On Babylon" que acaba por ser o grande destaque uma vez que fala de abuso sexual infantil.

Empenhada politicamente, grava Gospel Oak contendo seis músicas dedicadas ao povo do Ruanda, de Israel e aos próprios irlandeses.

Após alguns anos de silêncio, lançou Faith and Courage, no ano de 2000, que foi produzido pelo ex-Eurythmics Dave Stewart. A cantora anunciou que se converteu a Igreja Tridente Latino, da Irlanda, e passa a dedicar grande parte de sua vida à religião.

Sean-Nós Nua trouxe um repertório composto de canções folclóricas irlandesas e o duplo She Who Dwells in the Secret Place of the Most High Shall Abide Under the Shadow of the Almighty é dividido entre um disco ao vivo e outro com faixas raras e algumas covers.

Sinéad O’Connor anunciou que iria deixar os palcos e o show business para cuidar mais do seu espírito e da sua família. Já tinha anunciado o seu afastamento outras vezes, mas não cumpriu a promessa.

No final de 2011 lança o álbum intitulado "Home".

Em outubro de 2018 anunciou que se converteu ao islamismo, e também mudou de nome. A partir de então, passou a chamar-se Shuhada' Davitt.

Em novembro de 2018 afirmou: "O que estou prestes a dizer é algo tão racista que nunca pensei que a minha alma pudesse senti-lo. Mas, sinceramente, nunca mais quero estar perto de pessoas brancas (se é assim que os não muçulmanos são chamados). Em momento nenhum, por razão nenhuma. São nojentas".

Em setembro de 2019, acusou Prince de ter batido em várias mulheres e de a ter tentado agredir.

O'Connor faleceu em 26 de julho de 2023, aos 56 anos de idade, na sua casa em Londres. A polícia local encontrou-a inconsciente na sua casa e afirmou que não se tratou de uma morte suspeita.

In Wikipedia

Siga o Pplware Classics no Spotify

Top 50 - Portugal

Descubra também nesta rubrica semanal dedicada à música o que mais tem sido ouvido pelos portugueses no Spotify! Quais lhe agradam mais? Quais faltam neste top?