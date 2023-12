Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

All The Rage Back Home - Interpol

Interpol é uma banda norte-americana de rock, formada em 1997, em Nova Iorque. Na sua origem, a banda era constituida por Paul Banks (vocal, guitarra), Daniel Kessler (guitarra, vocais), Carlos Dengler (baixo, teclado) e Greg Drudy (bateria, percussão); todavia, em 2000, Drudy deixou a banda, sendo substituído por Sam Fogarino; e, em 2010, após o término das gravações do quarto álbum da banda, Dengler deixou o grupo.

Interpol é uma das bandas associadas à cena musical independente de Nova Iorque, além de ser um dos diversos grupos que emergiram nos anos 2000 como parte do fenómeno denominado post-punk revival. A sonoridade da banda é geralmente caracterizada por uma mistura de linhas de baixo com staccato e guitarras harmonizadas, gerando comparações com grupos post-punk como Joy Division e The Chameleons. Relativamente às letras, as composições do Interpol são feitas por todos os membros da banda, ao invés de ficarem a encargo de apenas um membro.

O primeiro álbum da banda, Turn on the Bright Lights, foi lançado em 2002, sendo criticamente aclamado — Turn on foi listado na décima posição da lista da revista NME de melhores álbuns de 2002 e na primeira posição da lista da Pitchfork Media dos cinquenta melhores álbuns daquele ano. Os lançamentos subsequentes, Antics (2004) e Our Love to Admire (2007), confirmaram o sucesso inicial da banda, lançado-os ao sucesso comercial e da crítica. O quarto álbum da banda, Interpol, foi lançado em 7 de Setembro de 2010. Já o quinto, El Pintor foi lançado em 8 de setembro de 2014.

