Renault Symbioz E-Tech Full Hybrid disponível para encomenda em Portugal por 34.500€

O novo crossover da Renault, o Symbioz E-Tech Full Hybrid, chega como um trunfo e pronto para impressionar na estrada. Algumas semanas após a apresentação oficial, em Paris, este "automóvel para ser vivido" já está disponível para encomenda em Portugal.

Conforme mencionado, aquando da apresentação oficial deste modelo, Symbioz é derivado da antiga palavra grega "simbiose", que significa "viver junto".

De facto, numa renovada abordagem à filosofia da Renault de "voitures à vivre", ou "carros para viver", o Symbioz simboliza o melhor dos automóveis do segmento C da Renault, em termos de design modular, conetividade e eficiência.

Posicionado entre o Captur e o Austral, o Symbioz alarga a gama da Renault no patamar de entrada do segmento C. Com apenas 4,41 m de comprimento, este novo modelo vem completar a família E-Tech, totalmente híbrida, composta pelo Arkana (4,57m) e o Austral (4,51m), e ao lado dos modelos E-Tech 100% elétricos, como o Megane e o Scenic.

O Symbioz é um automóvel relativamente leve, pesando menos de 1500 kg. Está equipado com o grupo propulsor E-Tech full hybrid 145, com um consumo de apenas 4,7 L/100 km e emissões de CO2 de 105 g/ km.

Em matéria de tecnologia, o Symbioz está equipado com o melhor da Renault: o sistema multimédia OpenR Link, com todos os serviços Google integrados, e o teto panorâmico de vidro opacificante Solarbay®. Além disso, beneficia de 29 sistemas de ajuda à condução (ADAS) de última geração, para mais segurança e conforto de condução superior.

O Symbioz dispõe, também, de um espaço de bagageira, de até 624 litros. O banco traseiro desliza 16 cm, criando um piso plano quando está totalmente rebatido.

Já pode encomendar o Symbioz E-Tech Full Hybrid em Portugal

O Renault Symbioz já está disponível para encomenda, com o motor E-Tech full hybrid 145, em Portugal.

Até à chegada da versão Evolution, o preço de entrada é de 34.500 euros (PVPR) na versão Techno. Os preços começam nos 36.500 euros (PVPR) para a versão Esprit Alpine, e nos 38.500 euros (PVPR) na versão Iconic.

Brevemente, a versão Evolution E-Tech full hybrid 145 irá se juntar à gama, ao passo que, em 2025, estão previstos dois grupos propulsores mild hybrid.