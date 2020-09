Com a mobilidade que temos atualmente, há componentes do Windows 10 que devem estar bem configurados e sempre prontos a ser usados. Para além do WiFi, temos também de dar destaque à bateria, que se revela aqui essencial para os utilizadores.

Para além de estar carregada, deve estar configurada para que o Windows 10 possa fazer uma gestão muito criteriosa e eficiente. Só desta forma a bateria dura mais e dá mais horas de utilização. É aqui que entra a gestão e a funcionalidade de poupança de bateria.

Gerir a poupança de energia no Windows 10

Apesar de depender muito do Windows 10, a gestão de energia de um PC deve ser entregue ao sistema operativo. Este consegue comunicar com todos os componentes e saber com precisão a energia que precisam, antecipando os consumos e gerindo os que não são essenciais.

De forma nativa e sem qualquer configuração o Windows 10 trata disto, mas pode ser melhorado e otimizado rapidamente. Com simples configurações pode fazer a bateria durar ainda mais e, por conseguinte, garantir mais tempo de utilização do PC ao utilizador.

Configuração simples para dar mais vida à bateria

Ao abrir as Definições do Windows 10 podem aceder à opção Sistema. Aqui dentro, devem escolher o separador Bateria. De imediato têm acesso às principais definições de energia do Windows 10, mas o que procuram é a área de Poupança de bateria.

É aqui que vão poder ativar alguns elementos para poupar bateria e energia. Comecem por tornar ativa a opção que limita as notificações e outras atividades em segundo plano. Assim, estes elementos não vão estar ativos quando o utilizador não necessita deles.

Gestão automática fica melhor no PC

Outra opção que devem definir com detalhe é quando esta poupança deve ser ativada. Podem definir uma percentagem entre os 10% e os 50%, havendo também a opção Nunca e Sempre. É ainda recomendado que ativem a baixa luminosidade do ecrã quando entram neste modo de poupança de bateria.

Desta forma, e com esta simples alteração da configuração, o Windows vai gerir melhor a energia e a bateria. Este elemento vai durar muito mais e dar mais tempo de utilização útil no PC.