A batalha que coloca frente a frente a Apple e a Epic Games está longe de estar terminada. A ação em tribunal está a decorrer e tem estado a pender para o lado da gigante de Cuperito, principalmente porque o Fortnite saiu da App Store.

Não se prevê que este retorne em breve, mas muitos aproveitam ter ainda o jogo instalado no iPhone. Desta forma conseguem usar o Fortnite, ainda que limitados. A Epic Games veio agora alertar para um problema: ao atualizar para o iOS 14, este jogo pode simplesmente desaparecer.

Epic Games e Apple continuam a batalha em tribunal

Ao remover a conta da Epic Games da sua loja de apps, a Apple conseguiu que o Fortnite fosse removido da sua oferta. Os utilizadores deixaram de poder instalar este jogo e assim dar continuidade ao sucesso que estava a ter.

Esta foi uma das primeiras derrotas da Epic, que a empresa tentou a todo o custo que fosse revertida pelo tribunal. Tal pedido não foi aceite e o jogo acabou mesmo por ser removido. Restaram os que estavam já instalados, que assim garantiam o acesso a alguns.

O Fortnite pode desaparecer com o iOS 14

Agora, e para impedir que este acesso, ainda me mínimo, seja mantido, a Epic Games veio alertar os utilizadores para um problema. Em alguns casos, e se estes não tiverem algum cuidado, o Fortnite irá desaparecer se fizerem a atualização para o iOS 14, lançado recentemente pela Apple.

A razão é simples e resulta de uma funcionalidade que a Apple trouxe ao iOS há algumas versões. Caso o iPhone esteja com pouco espaço livre, as apps menos usadas vão ser removidas do equipamento para assim libertar espaço para o iOS. Após disso, as apps vão ser reinstaladas.

Atualizar leva a que o jogo seja desinstalado

Uma vez que o Fortnite deixou de estar disponível e foi removido da App Store, esta reposição deixa de ser possível. Assim, e sem que os utilizadores queiram, o Fortnite irá desaparecer de vez. A Epic Games apresentou uma forma simples de contornar este problema, ao mesmo tempo que o iOS 14 é instalado.

Apesar de ser um efeito secundário de uma solução que todos encaram como positiva, na verdade, vem atrapalhar os utilizador. Nem a Apple, nem a Epic Games pretendia isso, mas pende agora para o lado da gigante de Cupertino.