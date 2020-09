Apresentado há poucas semanas, o Android 11 trouxe muitas novidades para os smartphones que usam este sistema mantido pela Google. Estas procuram fazer evoluir o que já tínhamos disponível, elevando-o ainda mais e melhorando o que já estava disponível.

Pensava-se que esta nova versão final do Android 11 estava livre de problemas e pronta a ser alargada a muitos mais equipamentos. A verdade é que pode não ser assim, havendo agora um bug que está a irritar os utilizadores. A multitarefa está quebrada e não se consegue aceder às app já abertas.

Android 11 mostra-se muito estável e sem bugs

Depois de meses de avaliação, de criação de novas funcionalidades e de correção de problemas, o Android 11 foi lançado pela Google. Este está agora a ser trazido de forma lenta para os smartphones pelas diferentes marcas que têm neste sistema a sua base.

Até agora não eram conhecidos problemas com esta versão, mas nos últimos dias surgiram muitos relatos de uma falha. Aparentemente, e do que é descrito pelos utilizadores, a multitarefa está a ser quebrada nos smartphones que usam agora esta versão.

Falha quebra a multitarefa dos smartphones

As queixas acumulam-se e dão conta de que o acesso à lista das app já abertas está a ser impossível. O conhecido e muito usado swipe para cima deixou de apresentar a lista das apps já abertas e passou a mostrar apenas um ecrã negro e onde não existe qualquer app para ser escolhida.

Por agora, e do que pode ser lido, o problema está disseminado apenas entre os smartphones Pixel da Google. Isto leva o bug a estar presente desde o mais recente Pixel 4 até ao último modelo suportado, o Pixel 2. Não existem casos relatados de falhas noutros equipamentos de outras marcas.

Google já estará a trabalhar neste problema

Pensa-se que a Google estará já a trabalhar para resolver o problema, esperando-se em breve eventualmente uma atualização. Até lá, e do que os utilizadores com o problema relatam, o problema pode ser resolvido com o bloquear e desbloquear dos smartphones.

Curiosamente, este é um dos poucos problemas que estão registados no Android 11. Isto mostra a maturidade desta versão, tornando-a pronta para as marcas criarem as suas versões e assim dar a atualização aos seus smartphones.