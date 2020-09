Estes são os smartphones que (provavelmente) vão receber o Android 11

Apresentado no início desta semana, o Android 11 está a criar as normais dúvidas nos utilizadores. Estes querem saber se os seus smartphones vão ser agraciados pela esperada atualização.

Embora as marcas ainda tenham de preparar as atualizações, sabe-se que muitas estão já a apostar nesta nova versão. Assim, é mais que esperado que em breve surjam novidades e que o Android 11 chegue a muitos smartphones. A pergunta é mesmo “Será que o meu smartphone recebe o Android 11“.

Google

A marca criadora do Android é a primeira a ter o Android 11 disponível e todos os seus smartphones atuais estão já com esta atualização pronta para ser instalada por todos. Só precisam mesmo de procurar a atualização dentro do sistema.

Andrid 11 – Google Google Pixel 4

Google Pixel 4 XL

Google Pixel 3a

Google Pixel 3a XL

Google Pixel 3

Google Pixel 3 XL

Google Pixel 2

Google Pixel 2 XL

Samsung

Outra marca que tem apostado cada vez mais nas atualizações é a Samsung. Ainda não existe uma confirmação da marca, mas os prováveis candidatos estão apresentados abaixo. Esta nova versão deverá trazer a OneUI 3.0

Andrid 11 – Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Note 20

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20 Plus

Galaxy S20

Galaxy Fold

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip

Galaxy Note 10+ / 5G

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Note 9

Galaxy S10+

Galaxy S10 / 5G

Galaxy S10e

Galaxy S10 Lite

Galaxy S9+

Galaxy S9

Galaxy A90/ A90 5G

Galaxy A80

Galaxy A70

Galaxy A71

Galaxy A50

Galaxy A51

Galaxy A40

Galaxy A30

Galaxy A31

Galaxy A20

Galaxy A21

Galaxy A21s

Galaxy M31

Galaxy M51

Motorola

Esta é uma marca que normalmente se foca nos modelos mais potentes, no que toca a atualizações. Ainda assim, deverá trazer o Android 11 para os modelos lançados em 2020 e até nos que foram apresentados em 2019.

Andrid 11 – Motorola Motorola Edge

Motorola Edge+

Motorola One Vision

Motorola One Action

Motorola One Zoom

Motorola Razr

Moto G9 Plus

Moto G9 Play

Moto G8 Plus

Moto G8

Moto G8 Power

Moto G8 Play

Moto G7 Plus

Moto G7

Moto G7 Power

Moto G7 Play

Moto E7 Plus

OPPO

Esta marca esteve presente nos primeiros testes do Android 11 e por isso os atuais smartphones devem receber em breve a versão final.

Andrid 11 – OPPO Find X2 / X2 Pro

Reno 3/3 Pro

Asus

Com modelos apresentados recentemente, deverá ser aqui a aposta da Asus no que toca ao novo sistema da Google. A marca deverá também garantir estas atualizações para os modelos mais potentes.

Andrid 11 – Asus Max Pro

ROG Phone 2

Zenfone 7

Zenfone 6Z

Zenfone 6

Zenfone 5Z

Zenfone 5

LG

Apesar de não ser conhecida como umas das marcas que mais depressa atualizam os seus smartphones, a LG também deverá apostar no Android 11. Os seus modelos de topo de gama devem ser os únicos a ter acesso a esta novidade.

Andrid 11 – LG Velvet

V60 ThinQ

V50 ThinQ

G8s ThinQ

G8 ThinQ

G8X

G8S

G7

K61S

K51S

K41S

Huawei

Apesar de estar a experienciar uma verdadeira revolução no que toca ao Android, a Huawei não deverá abandonar o Android 11. Irá adaptá-lo à EMUI e lançar para os seus smartphones. A lista dos que se esperam vir a receber é a seguinte.

Andrid 11 – Huawei Mate 30 Pro

Mate 30

Mate 20 Pro

Mate 20

Mate 20 X

P40 Pro

P40

P40 Lite

P30 Pro

P30

P30 Lite

Realme

Esta marca chinesa vai também apostar no Android 11 e espera-se que muito em breve surjam novidades em vários modelos.

Andrid 11 – Realme Realme X50 / X50 Pro / X50 Pro 5G

Realme X3

Realme X2 / X2 Pro

Realme X / XT

Realme 7/7 Pro

Realme 6/6 Pro / 6i / 6S

Realme 5/5 Pro / 5i / 5s

Realme 3/3 Pro

Realme Narzo 10 / Narzo 10A

Xiaomi

A Xiaomi foi uma das marcas que esteve presente nos testes do Android 11. Com a MIUI irá adaptar este sistema. A marca já confirmou o novo sistema nos Mi 10 e Mi 10 Pro, mas há muitos que devem ter acesso às novidades.

Andrid 11 – Xiaomi Mi 10

Mi 10 Pro

Mi 10 Youth Edition

Mi 10 Ultra

Redmi K30 Pro / Poco F2 Pro

Redmi K30 / Poco F2

Redmi K30 5G / Redmi K30 Racing Edition

Redmi K30i 5G

Mi CC 9 Pro / Mi Note 10 / Mi Note 10 Pro

Mi Note 10 Lite

Mi 10 Lite 5G

Mi 9 / Mi 9 Pro / Mi 9 SE

Mi CC9 / Mi 9 Lite / Mi CC9 Meitu Edition

Mi A3

Redmi 10X Pro / Redmi 10X Pro 5G / Redmi 10X

Redmi Note 9 Pro / Redmi Note 9 Pro Max

Redmi Note 9S

Redmi 9C / Redmi 9A

Poco M2 Pro

Blackshark 3S / Blackshark 3 Pro / Blackshark 3

Blackshark 2 / Blackshark 2 Pro

Redmi K20 Pro / Redmi K20 Premium / Mi 9T Pro

Poco X3 NFC

Nokia

Com os seus 2 anos de atualizações garantidas, a Nokia terá um vasto leque de smartphones com a atualização. Com uma interface muito próxima da Google, a empresa terá um trabalho facilitado.

Andrid 11 – Nokia Nokia 9 PureView

Nokia 8.3

Nokia 8.1

Nokia 7.2

Nokia 6.2

Nokia 5.3

Nokia 4.2

Nokia 3.2

Nokia 3.1 Plus

Nokia 2.3

Nokia 2.2

Nokia 1.3

Nokia 1 Plus

OnePlus

Também esta marca aposta em atualizações rápidas no seu sistema. Integra-se em cima do Android e dá aos utilizadores tudo o que precisam. Especula-se que os modelos posteriores a 2018 devem receber o Android 11.

Andrid 11 – OnePlus OnePlus 8

OnePlus 8 Pro

OnePlus Nord

OnePlus 7T/7T Pro

OnePlus 7/7 Pro

OnePlus 6T

OnePlus 6

Naturalmente que muitas mais marcas vão apostar no novo sistema da Google, em especial com atualizações nos seus principais modelos. Não se sabe quais e nem quando esse moimento acontecerá.

Esta é uma lista provisória e não oficial. Os dados avançados vêm de uma análise do que seria esperado como passos dados pelas marcas. No entanto, estas podem a qualquer momento adicionar ou remover smartphones.