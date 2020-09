App STAYAWAY COVID: 780 mil downloads e 32 já contactaram o SNS

Já instalou a app STAYAWAY COVID? Há quem diga que estamos no início de uma segunda fase da COVID-19. Os números dos últimos três dias não foram propriamente “simpáticos”, mas há que destacar o número de internamentos e mortes que se mantém estável.

Para ajudar nesta árdua tarefa de controlar a pandemia, Portugal tem já uma app, a STAYAWAY COVID para o rastreio digital de contactos. Até ao momento a app já foi descarregada 780 mil vezes e já foram feitas 32 chamadas para o SNS 24.

Até ao momento já foram feitos cerca de 780 mil downloads da aplicação móvel STAYAWAY COVID, um número “bastante encorajador”, afirmou esta passada sexta-feira a Ministra da Saúde.

Na conferência de imprensa de atualização dos dados relativos à evolução da pandemia em Portugal, Marta Temido revelou ainda que foram efetuadas, até ao momento, 32 chamadas para o Centro de Contacto SNS 24 por pessoas informadas através da aplicação (app) móvel STAYAWAY COVID de terem estado em contacto com alguém infetado.

Desenvolvida pelo Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência, esta aplicação móvel permite identificar, de forma rápida e anónima e através da proximidade física, as redes de contágio por COVID-19, informando os utilizadores que estiveram, nos últimos 14 dias, no mesmo espaço de alguém infetado com o novo coronavírus.

A app STAYAWAY COVID NÃO usa serviços de geolocalização

Para começar é importante que saiba que a aplicação não rastreia a localização do utilizador nem usa serviços de geolocalização. No entanto, a utilização das funcionalidades de “Exposure Notification” (EN) do sistema operativo não requer e não utiliza a interface de GPS. A solicitação feita pelo Android é incorreta e causa de preocupação em todas as aplicações que utilizam a EN. A Google está ciente do problema, mas, nas suas palavras, é “uma limitação do próprio sistema operativo”. O serviço Bluetooth de baixo consumo (BLE) está, no sistema operativo Android, ligado aos “Serviços de localização” pelo que estes têm de estar ligados para o utilizar.

Os dados nos telemóveis são apagados pela própria aplicação STAYAWAY COVID, no máximo, ao fim de 14 dias e todos apagados quando a aplicação é desinstalada. Os dados online, de forma análoga, são removidos, no máximo, ao fim de 14 dias. Todo o sistema será descontinuado quando for declarado em Portugal o fim da pandemia.

Com a COVID-19, estima-se que estejamos infeciosos em média durante 10 dias. Em parte deste tempo podemos não ter nenhum sintoma, mas 44% dos contágios ocorrem precisamente quanto ainda estamos assintomáticos. É precisamente neste período, e para reduzir estes 44%, que a utilização do rastreio digital com a aplicação STAYAWAY COVID é importante.