Com o teletrabalho a ser ainda uma realidade, muitos utilizadores dependem dos seus computadores para as mais básicas tarefas. Por essa razão o Windows 1o tem de funcionar de forma perfeita e sem qualquer falha no hardware.

Para além da câmara e das colunas, também o microfone tem de funcionar de forma perfeita. O Windows 10 tem ferramentas para os momentos mais complicados e pode testar este último elemento de forma simples.

Problemas em ser ouvido numa videoconferência?

Com a necessidade constante de estar ligado e em comunicação com os restantes elementos das equipas, os utilizadores precisam de ter as suas máquinas a 100%. Isto implica não apenas o sistema operativo, mas também todos os componentes adicionais, que nem sempre são visíveis.

Com muitas ferramentas de suporte, o Windows 10 consegue ajudar os utilizadores a superar vários problemas. No caso do microfone existe uma área preparada para resolver muitas questões, dentro das Definições deste sistema.

Detetar e resolver problemas com o microfone

Comecem então por abrir esta área do Windows 10 e depois a zona Sistema. Aqui dentro escolham o separador Som e procurem a área Entrada. Se conseguirem produzir barulho, este será de imediato mostrado aqui, na barra de teste do microfone.

No entanto, e ao carregarem na opção Resolução de problemas o Windows 10 vai avaliar a situação deste elemento. No final, irá tentar resolver os problemas detetados e dar assim de volta o microfone ao utilizador.

Usar as ferramentas do Windows 10

Podem ainda escolher a opção Propriedades do dispositivo e realizar um teste mais simples. Controlam o volume máximo e conseguem detetar som, garantindo assim que o microfone está a funcionar corretamente. Nesse caso o problema poderá e deverá estar na app usada.

Com esta simples ferramenta conseguem garantir as condições mínimas para uma (vídeo)conferência. Com as ferramentas que o Windows 10 traz tudo fica mais simples e sempre que os problemas surgem, podem ser de imediato resolvidos pelos utilizadores.