Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Como ligar a minha smart tv da LG ao router da MEO?

Boa tarde, Depois de efetuar inúmeras pesquisas sem sucesso, resolvi tentar a minha sorte e colocar aqui a questão. Tenho uma LG SMART TV e um Router MeoGetaway, sempre que quero ter internet na TV, tenho que desligar e voltar a ligar o cabo de rede, que funciona corretamente enquanto todos os equipamentos estão ligados. Esta situação ocorreu a partir do momento, acho eu, quando emparelhei a BOX com TV. Já fiz tudo o que sei, será do router, será da TV? Não é normal. Graças aos vossos fantásticos conteúdos, comprei um Router ASUS. Agradeço o tempo que dispensaram. Cumprimentos. Duarte Pinheiro

Resposta:

Duarte,

A situação que descreve é indicativa de um conflito na rede, que aparenta surgir numa situação específica (provavelmente no momento de ligar/desligar a TV).

Falta-nos alguma informação acerca do tal “emparelhamento” que fez da box com a TV. Que tipo de emparelhamento estamos a falar? Em que medida esse emparelhamento alterou o funcionamento da box ou da TV?

Em todo o caso, ainda que esse conflito não seja normal, é provável que tenha origem no servidor DHCP, e tenho uma sugestão tentar resolver:

Primeiro que tudo, certifique-se de que a ligação Wi-Fi da TV está desativada

Depois, deve tentar saber qual o IP que o router atribui à TV. Pode tentar ver isso quer a partir das opções de rede da TV, quer a partir do router. Vamos admitir que seja 192.168.1.10

Nas configurações de rede da TV, procure pela configuração manual, onde no IP deve colocar os primeiros 3 octetos (192.168.1) iguais ao IP que encontrou no ponto anterior, e no último octeto escolha um número que não exista na rede (pode tentar à sorte, com o risco de criar conflito, ou pode verificar nas definições do router todos os IPs atribuídos), por exemplo 192.168.1.30

o gateway e o DNS deverão ser 192.168.1.1

Após esta configuração submetida, o servidor DHCP não irá voltar a tentar negociar um IP entre a TV e a box, pelo que o conflito não deverá voltar a acontecer. Se voltar a acontecer, então o melhor será tentar reverter o tal emparelhamento que fez, admitindo que haja hipótese de ser a causa do problema.

[Respondido por Hugo Cura]

Como fazer a reinstalação do Windows 10?

Olá, amigos. Tive necessidade de formatar o meu W10. Estava esperançado em recolocar todos os meus programas, graças à “imagem de sistema”, que tenho religiosamente guardada num disco externo. Aliás, já fiz isso, anteriormente. Acontece, porém, que, desta vez, o Windows manda-me iniciá-lo através de um disco de recuperação. Ora, se a memória não me atraiçoa, nunca precisei disso anteriormente. Bastava-me (re)instalar o W10. Podem ajudar-me? Os meus agradecimentos antecipados. José Moreira

Resposta:

José,

Do que descreve, está a tentar fazer uma recuperação do Windows 10 e não uma instalação de raiz e com todos os ficheiros substituídos.

Essa sua imagem de sistema deverá ser capaz de arrancar diretamente e assim tratar do processo de instalação do Windows 10 e de todas as apps adicionais.

De futuro, deverá criar uma imagem de recuperação para ser muito mais simples ter o Windows 10 de volta e com tudo o que precisa.

Este é um processo simples e que o Pplware já explicou no artigo que deixamos abaixo:

[Respondido por Pedro Simões]

Mi 10 Pro ou OnePlus 8, qual devo escolher?

Boa tarde pplware, Estou interessado em comprar um smartphone mas estou indeciso entre o xiaomi mi 10 e o oneplus 8. Dou muito valor à câmera. Conseguem me ajudar a decidir qual o melhor? Muito obrigado pela resposta. Parabéns pelo vosso trabalho. Cumprimentos, Diogo Ferreira

Resposta:

Diogo,

A escolha de um smartphone em detrimento de outro é difícil, e dar uma sugestão relacionada com isso é sempre algo delicado, já que pode desviar facilmente a opinião se que seja, realmente, a sua vontade.

Primeiro que tudo, estamos a falar de smartphones com design diferente e sistemas operativos diferentes, e quanto a isso serão os gostos que contam. Deve ter isso em conta para não ser influenciado erradamente.

Passado isso, e olhando à fotografia, o Mi 10 Pro é indiscutivelmente superior, e o DXOmark mostra isso com clareza, estando atualmente na 5ª posição. O OnePlus 8 não foi ainda analisado por essa plataforma, mas o OnePlus 8 Pro, que é superior, está em posições bem abaixo.

Depois, todo o resto do smartphone é equivalente e de topo, que seja o AMOLED, a taxa de atualização de 90Hz, o SoC Snapdragon 865 que é de topo, e outras características que podem ser do seu interesse onde nenhum sai significativamente a perder.

A escolha é difícil, e isto não é mais do que realmente pediu, uma ajuda, mas é importante que mantenha a linha inicial da sua preferência, para que depois não corra o risco de ficar desiludido com algum aspeto.

[Respondido por Hugo Cura]

Como consigo melhorar a rede Wi-Fi da minha casa?

Boa noite. Tenho serviço da Vodafone e o contrato de velocidade de Internet é de 500mg, acontece que em toda a casa apanho rede 5g com extender da Vodafone + o devolo 1200 ac, mas numa divisão da casa com a rede no máximo em 5g a velocidade nunca passa dos 100mg quer por cabo ou Wi-Fi. Estará alguma coisa a interferir na qualidade da velocidade? Obrigado Jorge Carvalho

Resposta:

Jorge,

Se bem percebi, a rede que chega a essa divisão faz o caminho de router > devolo 1200 ac (powerline) > extender 5GHz.

Bem, que o Wi-Fi seja do extender ou do próprio Devolo 1200+ Wi-Fi ac (se é que é este o modelo), a limitação da ligação estará com toda a certeza no Powerline, portanto, no percurso que faz quando utiliza a rede elétrica.

Embora a velocidade máxima da ligação entre os dispositivos Devolo seja Gigabit, ou de 1200 Mbps como referido no site do fabricante, isso só acontece em situações ideais. Numa situação de utilização normal, com maior distância entre as tomadas e com interferência na rede injetada por outros eletrodomésticos, digamos que 100 Mbit é um resultado bastante satisfatório. Numa situação doméstica quase ideal (tomadas a 1 metro), e de acordo com a nossa experiência, deverá conseguir no máximo 300 Mbps.

Resumindo, olhando à tecnologia que está a utilizar, tudo parece estar como deve. Para resultados superiores, terá mesmo que usar uma ligação de rede cablada (ótica ou ethernet).

[Respondido por Hugo Cura]

Preciso de ajuda para instalar serviços Google num Huawei?

Bom dia vi o vosso post de instalar os serviços Google num Huawei p40 pro ao sacar a app diz verificar ligação a rede e não consigo entrar, será que me pode ajudar a resolver o problema? Aparece um erro a indicar Network Error, mais concretamente Sérgio Rodrigues

Resposta:

Sérgio,

O modo que explicámos para a instalação dos serviços da google nos Huawei terá deixado de funcionar. Esse vídeo era o nosso segundo, já com alterações posteriores.

Provavelmente a Google terá alterado algumas das suas proteções e assim deixou de permitir parte dos passos apresentados no nosso vídeo.

No entanto, e graças a uma comunidade muito alargada, existem já métodos mais recentes e que funcionam de forma perfeita.

O que recomendamos é que procure no youtube por um vídeo mais recente e que explique os passos necessários.

Estes não vão diferir muito dos que apresentámos, mas basta que uma das apps não funcione da mesma forma e todo o processo falhe.

Vai com certeza ter sucesso, mas terá de ter alguma calma e principalmente seguir de forma muito detalhada as instruções apresentadas.

[Respondido por Pedro Simões]

Como ter o Netflix na minha TV bem velhinha?

Boa noite, precisava de fazer uma pergunta um pouco parva no século em que estamos. Tenho uma TV já antiguita, acho que ainda deve ser considerada plasma lol e as entradas hdmi deixaram de andar, ou seja, eu queria por a Netflix a dar naquela TV existe alguma maneira para tal? Vitor Sarmento

Resposta:

Vítor,

Mesmo com todas essas limitações que nos coloca, pensamos ter a solução para a sua TV antiga.

Não será de forma direta, mas precisa de comprar um conversor para que tenha uma porta HDMI funcional.

Este irá receber a entrada de sinal de uma porta HDMI e irá converter o sinal para a interface Scart, que a sua televisão deverá ter. Fica aqui um exemplo de um desses dispositivos.

Agora que tem finalmente uma porta HDMI funcional, é hora de ligar um dispositivo que possa dar acesso ao Netflix.

Para isso tem várias possibilidades, mas todas dependem de um dispositivo. Uma qualquer box Android poderá dar acesso a este serviço. Há ainda as pen como a Xiaomi Mi Stick.

Por fim, e de forma ainda mais direta, tem o Google Chromecast. Este dependerá sempre de um smartphone para encaminhar os conteúdos do telefone para a TV.

[Respondido por Pedro Simões]

