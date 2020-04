Dica: Criar uma unidade de recuperação para reinstalar o seu Windows 10

Todos sabem da importância das cópias de segurança e da proteção dos dados dos utilizadores. Este é um elemento essencial e que garante a qualquer momento podem ter acesso aos dados em caso de problemas.

Claro que muitas vezes o próprio Windows 10 fica comprometido, tendo de ser reinstalado. Nesses casos não basta reinstalar o sistema, pois perdem-se os documentos e os dados do utilizador. É neste momento que entra em ação a unidade de recuperação.

É simples criar uma unidade de recuperação

Não é complicado criar uma pen de reinstalação do Windows 10, mas esta fica sempre com uma lacuna. Não dá acesso aos processos de reparação do sistema e parte do processo fica assim com problemas e com mais passos a serem seguidos para recuperar também essa parte.

Para facilitar este processo, a Microsoft tem no Windows 10 a possibilidade de criar uma unidade de recuperação. Esta contém o Windows 10, mas também todas as fermentas para recuperar e reparar uma instalação. Assim, tudo fica mais simples e principalmente mais rápido.

Tudo acontece dentro do Windows 10

Para criarem uma pen com uma unidade de recuperação devem inicialmente abrir o Menu Inciar e escrever o seu nome na caixa de pesquisa. Isso mostrará a opção que devem de seguia escolher para iniciarem o processo.

Após autorizarem a sua execução, via UAC, vão ter o primeiro ecrã dos vários que vão surgir. Aqui é dada a explicação do que é a unidade de recuperação e da forma como poderá ser usado para resolver problemas do Windows 10 ou fazer a reinstalação

Rapidamente os problemas desaparecem

É ainda perguntado ao utilizador se este pretende que seja feita uma cópia dos ficheiros do sistema para a unidade de recuperação. Caso concordem, necessitam de uma pen de 16GB, mas ficam com a capacidade de instalar o Windows 10.

Ao avançarem, o processo irá recolher informação e também todos os ficheiros necessários para avançar. Este passo demora alguns minutos, mas é acompanhado por uma barra de progresso para ajudar o utilizador.

Não precisam de fazer a reinstalação do sistema

No final é pedido que o utilizador que ligue uma pen USB ao PC, para que sejam copiados os ficheiros necessários. Caso seja completo, necessitam de uma pen de 16GB, caso seja apenas o essencial, é apenas necessária uma pen de 1GB.

No passo seguinte será informado e explicado ao utilizador que todo o conteúdo da pen será eliminado. É recomendado que seja feita uma cópia destes, caso pretendam que sejam guardados.

Por fim, e depois de concordarem com a informação apresentada, todos os ficheiros vão ser copiados para a pen. Antes, esta será formatada e pronta para este processo que vai ser continuado de seguida.

Mais uma vez o processo irá demorar, graças ao que está a ser realizado. No entanto, este permite que o utilizador continue a utilizador o seu computador sem qualquer problema durante todo este processo.

No final, e sempre que necessitarem, os utilizadores podem usar esta pen como unidade de recuperação. Vão conseguir recuperar problemas do Windows, corrigir falhas que surjam ou, no limite, reinstalar o Windows 1o se necessitarem.