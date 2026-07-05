Windows tem um bug misterioso e o Google Chrome poderá ser o culpado
O Windows tem um novo bug, mas desta vez a culpa não é da Microsoft. Os utilizadores do Windows 10 e 11 têm vindo a reportar, desde há vários dias, um bug que surge logo após ligarem os seus computadores, apresentando um ecrã branco que cobre parte do ecrã. Segundo relatos, o problema está relacionado com o Google Chrome.
Windows tem um bug misterioso
Vários utilizadores do Reddit começaram a reportar um bug que aparecia do nada nos seus ecrãs após ligarem os seus computadores. Os afetados descreveram uma janela branca que surgia no canto superior esquerdo e desaparecia passados alguns segundos. À primeira vista, o problema é difícil de identificar, uma vez que todos os utilizadores têm configurações de computador diferentes e não instalaram nenhuma atualização recente.
A julgar pelos vários relatos no Reddit e noutros fóruns de ajuda, o bug está presente tanto em instalações estáveis do Windows 10 como na versão mais recente do Windows 11 Insider. Isto foi suficiente para descartar problemas com os drivers de vídeo, principalmente porque a lista de computadores afetados inclui os que têm GPUs da AMD e da Intel.
Depois de esgotadas todas as opções possíveis, o utilizador que iniciou o tópico original no Reddit descobriu finalmente uma possível causa. Aparentemente, o bug está relacionado com um componente do Chrome que corre em segundo plano . Conhecido como RunPlatformExperienceHelperOnUnlock, este processo gere a comunicação entre o browser e determinados elementos externos, como extensões, plugins e processos de atualização.
O Google Chrome será o culpado
Um dos problemas deste bug é que não apresenta um padrão de comportamento definido. Alguns utilizadores relatam que ocorre sempre que o sistema é iniciado, enquanto outros o experimentam de forma mais esporádica. Para piorar a situação, nem a Microsoft, nem a Google se pronunciaram, não havendo, por isso, previsão de uma correção para este problema.
A solução que vários utilizadores afirmam ter testado com sucesso passa por abrir o Agendador de Tarefas do Windows e localizar a pasta GoogleUserPEH na árvore de tarefas. Aí, selecione a tarefa RunPlatformExperienceHelperOnUnlock e desative-a manualmente no menu do lado direito. Embora quase todos os utilizadores afetados tenham confirmado que este passo impede que o ecrã irritante reapareça, não há garantia de que funcione para todos.
O Windows tem enfrentado problemas deste tipo nos últimos meses. O mais notável foi um flash branco no Explorador de Ficheiros que apareceu após a instalação de uma atualização de segurança no final de 2025. Embora a empresa tenha lançado uma correção para o problema, o bug continua a ocorrer em alguns computadores.