Windows tem um bug misterioso e o Google Chrome poderá ser o culpado

O Windows tem um novo bug, mas desta vez a culpa não é da Microsoft. Os utilizadores do Windows 10 e 11 têm vindo a reportar, desde há vários dias, um bug que surge logo após ligarem os seus computadores, apresentando um ecrã branco que cobre parte do ecrã. Segundo relatos, o problema está relacionado com o Google Chrome.

Windows tem um bug misterioso

Vários utilizadores do Reddit começaram a reportar um bug que aparecia do nada nos seus ecrãs após ligarem os seus computadores. Os afetados descreveram uma janela branca que surgia no canto superior esquerdo e desaparecia passados ​​alguns segundos. À primeira vista, o problema é difícil de identificar, uma vez que todos os utilizadores têm configurações de computador diferentes e não instalaram nenhuma atualização recente.

A julgar pelos vários relatos no Reddit e noutros fóruns de ajuda, o bug está presente tanto em instalações estáveis ​​do Windows 10 como na versão mais recente do Windows 11 Insider. Isto foi suficiente para descartar problemas com os drivers de vídeo, principalmente porque a lista de computadores afetados inclui os que têm GPUs da AMD e da Intel.

Depois de esgotadas todas as opções possíveis, o utilizador que iniciou o tópico original no Reddit descobriu finalmente uma possível causa. Aparentemente, o bug está relacionado com um componente do Chrome que corre em segundo plano . Conhecido como RunPlatformExperienceHelperOnUnlock, este processo gere a comunicação entre o browser e determinados elementos externos, como extensões, plugins e processos de atualização.

O Google Chrome será o culpado

Um dos problemas deste bug é que não apresenta um padrão de comportamento definido. Alguns utilizadores relatam que ocorre sempre que o sistema é iniciado, enquanto outros o experimentam de forma mais esporádica. Para piorar a situação, nem a Microsoft, nem a Google se pronunciaram, não havendo, por isso, previsão de uma correção para este problema.

A solução que vários utilizadores afirmam ter testado com sucesso passa por abrir o Agendador de Tarefas do Windows e localizar a pasta GoogleUserPEH na árvore de tarefas. Aí, selecione a tarefa RunPlatformExperienceHelperOnUnlock e desative-a manualmente no menu do lado direito. Embora quase todos os utilizadores afetados tenham confirmado que este passo impede que o ecrã irritante reapareça, não há garantia de que funcione para todos.

O Windows tem enfrentado problemas deste tipo nos últimos meses. O mais notável foi um flash branco no Explorador de Ficheiros que apareceu após a instalação de uma atualização de segurança no final de 2025. Embora a empresa tenha lançado uma correção para o problema, o bug continua a ocorrer em alguns computadores.