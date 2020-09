Depois de meses de desenvolvimento, o Android 11 está finalmente pronto e chegou para todos os smartphones. A Google acabou de anunciar a versão final deste seu novo sistema operativo dedicado aos dispositivos móveis.

Foram vários meses em que as novidades foram sendo conhecidas de forma gradual e à medida que iam amadurecendo. Agora, com a versão final presente, todos os fabricantes podem iniciar os processos de atualização.

Chegou a versão final do Android 11

Todos os anos no final do verão a Google apresenta ao mundo a mais recente versão do Android. Este sistema é normalmente apresentado na sua conferência anual I/O e depois desenvolvido para a sua forma final, sempre com a ajuda dos utilizadores.

Este ano não foi diferente e mais uma vez a Google dá a conhecer a todos a sua mais recente versão. O Android 11 está finalmente terminado, com todas as novidades que foram sendo conhecidas ao longo dos últimos meses.

As muitas novidades que a Google criou para os smartphones

Há muitas novidades que podem ser destacadas nesta nova versão. A Google quis torná-la ainda melhor e focar-se em especial na área de notificações, na privacidade e no controlo e interação com outros dispositivos IoT.

Na área das notificações temos agora uma zona dedicada às mensagens, vindas de diferentes apps e serviços. Desta forma tudo fica controlado e é gerido mais facilmente pelos utilizadores. Há também as bolhas de notificação, onde os utilizadores podem interagir diretamente com os seus contactos.

É hora de atualizar nos smartphones suportados

Uma mudança importante está na forma com o Android 11 consegue gerir os dispositivos externos que pode controlar. Estes têm agora uma área reservada e onde a visão é global. Contem ainda com a possibilidade de gravação do ecrã e uma nova interface para captar imagens.

A nova versão estará disponível para os smartphones Pixel, OnePlus, Xiaomi, Oppo e realme a partir de hoje. A Google revelou também que outros parceiros estão prontos para lançar e atualizar os seus dispositivos nos próximos meses.