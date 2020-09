China construiu a ponte de fundo de vidro mais longa do mundo

A China acolhe, desde 2011, a ponte mais longa alguma vez construída, detendo um recorde mundial. Contudo, não parou por aí e construiu uma nova ponte mais longa do mundo. Agora, aventurou-se na mais longa ponte, mas com fundo de vidro. Está construída sob o Lianjiang River e já foi inaugurada.

Como seria de esperar, a ponte chinesa entrou, com este novo recorde, para o Guinness World Records.

Ponte de fundo de vidro no Guiness World Records

A China quando investe em algo não trabalha por menos. Assim, detém, desde 2011, um recorde para a ponte mais longa alguma vez construída. Este ano, batendo mais um recorde, reconhecido pelo Guinness World Records, construiu a ponte de fundo de vidro mais longa do mundo.

A estrutura estende-se por 526,14 metros e eleva-se a 201 metros do rio, com uma cobertura completa de vidro revestida com aço e sustentada por várias colunas vermelhas, sendo capaz de suportar até 500 pessoas. O Architectural Design & Research Institute, da Zhejiang University, instalou a ponte de fundo de vidro na Huangchuan Three Gorges Scenic Area.

Conforme foi referido pelos responsáveis pela área em que a estrutura está inserida, é possível usufruir da vista da ponte e de todo o espaço circundante, recorrendo, por exemplo, ao bungee jumping. Por se tratar de uma ponte de fundo de vidro, é possível apreciar o rio de praticamente todas as perspetivas. Além disso, a estrutura dispõe de várias plataformas de observação, para que os visitantes possam apreciar a paisagem de vários ângulos.

Para demonstrar a competência da estrutura, um fabricante local de automóveis, GAC, testou a sua resistência, através dos seus enormes SUV. No total, correspondiam a 4 toneladas.

Ao que parece a China não vai parar por aqui e resta-nos aguardar mais novidades e mais recordes.