Julho e agosto são oficialmente os meses de férias para os portugueses e para quem é amante de natureza, deixamos a sugestão de algumas aplicações que podem ajudar nas suas férias.

Clima local: Previsão do tempo

Se não quer ter surpresas com o estado do tempo, então tem que ter estar munido de uma app de confiança de meteorologia. A Clima local: Previsão do tempo apresenta informações consistentes do estado do tempo do local onde está, ou para onde vai viajar. Inclui-se nesta informação as temperaturas, velocidade e direção do vento, pressão atmosférica, ponto de orvalhe, índices UV, altitude humidade...

Deixa também alertas ao utilizador em tempo real, área afetada de aviso prévio, hora de início, hora de término, resumo de alerta, aviso original e fonte de dados, para que se possa proteger antecipadamente. Também tem widgets para o Android, muito úteis para informação personalizada e em tempo real.

Pesque Melhor

Para quem está a planear umas férias a pescar há também uma app que vai ajudar neste desporto. A app Pesque Melhor tem como objetivo maximizar as suas hipóteses de sucesso na prática da pesca.

Funcionalidades da app:

Previsão das melhores alturas para pescar (atividade principal & secundária, gráfica hora em hora)

Previsão meteorológica (clima atual & previsão 7 dias)

Dados Sol & Lua (solunar)

Previsão das Marés (gráfica hora em hora, horas de maré alta & baixa)

Registo de capturas (opção de partilhar capturas nas redes sociais)

Guarde os seus locais

Homepage: BLUELINDEN

Preço: Gratuito

Relive: Corra, Pedale, Trilhe

Relive é a app indicada para quem pratica diferentes atividades ao ar livre e já tem planeadas algumas caminhadas ou passeios de bicicleta. Esta app vai ajudá-lo a encontrar trilhos e até a conhecer novas pessoas pelo caminho. Poderá criar histórias com os seus passeios, deixar tudo registado por GPS e ainda se lia a outras apps populares associadas a estas atividades.

Beachcam

Outra app muito útil, agora para quem gosta de estar em contacto com o mar, mas não quer chegar naquela altura em que não se vê um palmo à frente com tanto nevoeiro, ou não vai sequer conseguir da um passo no areal dada a afluência, é a Beachcam.

Basicamente, esta app é mais direcionada a quem pratica desportos no mar, mas serve ao simples veraneante, e reúne um conjunto de imagens de câmara em direto, de praias de norte a sul do país.

Mosquito Escape Sound

Férias no meio da natureza são normalmente sinónimo de bicharada, daquela que pica. Que algumas frequências de som afastam animais, isso é certo, se esta app o vai ajudar a afastar mosquitos? Não custa tentar.