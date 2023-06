Novo driver das Intel Arc aumenta desempenho de Assassin’s Creed Unity em até 313%

A Nvidia continua forte e firme na liderança do segmento das placas gráficas, seguinda pela AMD. Mas é importante ir acompanhando o trabalho feito pela Intel que, embora seja novata no setor das GPUs dedicadas, tem feito um excelente trabalho em melhorar os seus equipamentos. Como tal, com o novo driver, as gráficas Intel Arc conseguem que o desempenho do jogo Assassin's Creed Unity aumente em incríveis 313%.

Intel Arc: driver aumenta desempenho de Assassin's Creed Unity em 313%

Depois dos ajustes feitos às suas placas gráficas que incrementaram a rapidez no sistema Linux, agora a Intel disponibilizou um novo driver destinados às suas GPUs Arc Alchemist, o qual incrementou significativamente o desempenho do jogo Assassin's Creed Unity. Os detalhes revelados mostram que o popular título da Ubisoft conseguiu um aumento de desempenho de até 313% com a nova atualização.

As melhorias, integradas no driver com versão 31.0.101.4514, têm como foco a otimização de alguns jogos. E para além de Assassin's Creed Unity, os ajustes também trouxeram grandes vantagens para outros títulos como, por exemplo, F1 2022, criado pela Codemasters e Electronic Arts, e Deathloop, da Bethesda.

De seguida pode conferir a lista dos jogos que beneficiaram de um aumento de desempenho com o novo driver das placas gráficas Intel Arc.

Assassin's Creed Unity (DX11)

+271% em 1080p em muito alta qualidade

+313% em 1440p em qualidade alta

F1 2022 (DX12)

+36% em 1080p em qualidade alta

+20% em 1440p em qualidade alta

+10% 1080p em qualidade ultra alta e Ray Tracing ativo

Deathloop (DX12)

+10% em 1080p em qualidade ultra

+8% em 1440p em muito alta qualidade

Caso tenha uma destas placas gráficas Intel Arc pode fazer o download do novo driver através deste link e aceder ao ficheiro de 610,5 MB. É ainda referido que o driver tem compatibilidade com o recurso "Game on Driver" para jogos como AEW: Fight Forever e o recente Layers of Fear.