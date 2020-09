Não confia no WhatsApp? É hora de usar o Signal (Parte 6)

Já ouviu falar no Signal? A privacidade é hoje um requisito fundamental na maioria dos serviços que existem para troca de mensagens. No que diz respeito a serviços de mensagens, temos como exemplo o Facebook Messenger, WhatsApp, Telegram, Google Allo, entre outros.

Para quem procura “segurança máxima” então está na altura de instalar a app Signal.

No último tutorial mostramos como podem ocultar rostos nas fotos enviadas pelo Signal. Para isso basta escolher a imagem, e depois escolher o botão que permite ativar a funcionalidade para ocultar os rostos de uma foto. O utilizador pode simplesmente “riscar” a imagem ou então ativar a opção que o software encarrega-se de ocultar o rosto.

Autodestruição de mensagens no Signal

Hoje vamos ensinar um truque interessante. Imagine que pretende que o destinatário apenas pode ver a imagem que lhe enviar uma vez? Sim, tal é possível com o Signal, mas a funcionalidade passa meio despercebida. Após escolher a imagem a enviar, repare num botão com o símbolo de infinito que aparece em baixo.

Depois de enviar, a imagem não será apresentada na origem e apenas poderá ser visualizada uma única vez no destinatário. Interessante não é?

Esta é mais uma funcionalidade interessante desta app, basicamente é uma funcionalidade de autodestruição de imagens partilhadas. Apesar da interface simplista, o Signal “esconde” várias funcionalidades interessantes que temos vindo a dar a conhecer aos utilizadores.

De relembrar que, ao contrário de outras apps deste segmento, a app Signal cifra as comunicações durante a troca de mensagens com a particularidade das chaves usadas ficarem do lado dos clientes, o que impossibilita a leitura de mensagens pela própria empresa responsável pelo serviço. Se conhecerem outras funcionalidades interessantes partilhem connosco nos comentários, teremos todo o gosto em fazer um tutorial com as mesmas. Experimentem e fiquem fãs!

