O Wear OS é a resposta da Google para o mercado dos smartwatches. Este seu sistema está na maioria dos relógios inteligentes, mesmo com uma concorrência forte de muitas marcas que têm as suas próprias soluções já presentes no mercado.

Depois de muitos meses sem qualquer novidade, a Google terá apostado agora em renovar a sua proposta e dar-lhe um melhor desempenho. Esta nova versão está já a ser distribuída e promete trazer melhor desempenho e consumos de bateria muito menores.

Novidades a caminho do Wear OS

Mesmo com o mercado a optar por outras alternativas, o Wear OS continua a ter uma presença forte e com muitos fabricantes a assentarem neste sistema. A Google tem de manter este sistema atualizado e por isso terá agora novidades.

Do que foi revelado há algumas semanas, a Google pretende renovar o Wear OS e dar-lhe ainda mais. Para isso terá criado a versão H-MR2, que promete um desempenho muito melhor em qualquer smartwatch. Além disso, será ainda mais comedido nos consumos de bateria.

Melhorias no desempenho e na bateria

A Google promete que esta nova versão do Wear OS o arranque dos smartwatches e o lançamento de apps será 20% mais rápido. Esta melhoria de desempenho era já esperada e pedido pelos utilizadores há muito tempo.

Também os consumos de energia vão ser melhores, com este sistema a gerir de forma mais eficiente este componente e a garantir uma maior autonomia.

Google melhora assim os smartwatches

Outra novidade parece estar na forma de emparelhamento. Esta será mais simples e mais rápida, melhorando a experiência de utilização. Esta muda de tal forma que a Google pede que este processo seja repetido após a instalação desta atualização.

Por agora este lançamento ainda não é total e global. Apenas os Suunto 7-series já a têm disponível e a Google irá disponibilizar esta versão nas próximas semanas. Dependerá depois dos fabricantes libertar a atualização para os seus smartwatches.