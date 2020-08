Apple remove a conta da Epic Games da App Store

Há mais um episódio a começar da novela Apple vs Epic Games. Desta vez a empresa de Cupertino cortou as pernas à criadora de jogos e removeu a conta da Epic da App Store.

Em termos práticos, isto significa que quem já tinha feito o download do jogo Fortnite poderá continuar a jogar. No entanto o responsável por este ou por outro jogo inserido na plataforma da Epic não vai conseguir enviar novas aplicações ou atualizações aos jogadores.

Depois que o tribunal deu parte da razão à Epic Store, no sentido de inibir a Apple de remover o Unreal Engine, agora a marca da maçã fez a sua movimentação de ataque.

A Apple encerrou a conta da Epic Games da sua loja de aplicações App Store, o que traz consequências para utilizadores e programadores. Ou seja, quem já tinha instaladas apps da criadora de jogos, como o popular Fortnite, em princípio poderá continuar a jogar. Mas os programadores não vão conseguir enviar novas aplicações e atualizações, o que limitará certamente a experiência dos jogadores do iOS.

A Apple confirmou a remoção da Epic Games através de um comunicado oficial:

Estamos desapontados por termos que encerrar a conta da Epic Games na App Store. Trabalhamos com a equipa da Epic Games por muitos anos ao longo dos seus lançamentos. O tribunal recomendou que a Epic cumprisse as diretrizes da App Store enquanto o processo avança, as mesmas diretrizes que eles seguiram na última década até criarem essa situação. A Epic recusou-se. E em vez disso, eles enviam repetidamente atualizações do Fortnite para violar as diretrizes da App Store. Isto não é justo para todos os outros programadores na App Store, e os utilizadores estão no meio desta guerra. Esperamos poder trabalhar juntos novamente no futuro, mas infelizmente isso não é possível agora.