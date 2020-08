Tesla em piloto automático embate num carro da polícia. Condutor estava a ver um filme

Alguns condutores dos elétricos Tesla confiam na tecnologia para lá do razoável. Um caso paradigmático desta confiança cega aconteceu na passada quarta-feira. Segundo informações, o condutor de um Model S deixou o carro em piloto automático para ver um filme no seu telefone.

O acidente não provocou feridos, mas deixou o carro-patrulha bastante danificado.

Tesla Model S em piloto automático e condutor a ver um filme

A polícia da Carolina do Norte apresentou acusações contra um condutor cujo Tesla colidiu com um carro da polícia na manhã de quarta-feira, informou a televisão CBS 17 de Raleigh.

Conforme as informações, o condutor admitiu aos agentes que havia ativado o piloto automático do seu Model S e, no momento do acidente, estava a ver um filme no seu telemóvel.

Um agente do condado de Nash e um agente da Patrulha Rodoviária estavam na beira da estrada enquanto respondiam a um acidente anterior, quando o Tesla bateu na viatura da polícia. O impacto entre o Tesla e o carro-patrulha empurrou os agentes para o chão.

Relatou o canal CBS 17.

No acidente não houve feridos. Contudo, o condutor foi acusado de ter violado a lei do Estado e de ter uma televisão no carro.

É um importante lembrar que nenhum carro no mercado hoje é totalmente autónomo. Assim, os condutores devem estar sempre atentos à estrada, independentemente do tipo de automóvel que possuem ou do tipo de tecnologia de assistência ao condutor com a qual o automóvel está equipado.

O que confundiu a tecnologia do Piloto Automático?

Segundo os agentes, naquele momento eles estavam a fechar um via de circulação. Nesse sentido, era importante haver total atenção humana para não permitir que a tecnologia falhe quando está em modo autónomo.

Assim, este caso veio mostrar “que a automação nunca substituirá a atenção dos condutores, que não enviam sms, não estão ao telefone, mas focam-se no que fazem, que é conduzir”.

Concluiu o xerife Keith Stone.