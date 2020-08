The Witcher: Monster Slayer anunciado

A obra de Andrzej Sapkowski, The Witcher tem estado a ter um sucesso muito para além daquele que certamente o seu autor polaco antecipava.

Isto, pois, além dos livros, a sua ora já se encontra em videojogos e, mais recentemente, numa série de televisão, a passar na Netflix.

Agora, foi revelada a chegada de The Witcher: Monster Slayer.

Os seus livros, ao longo dos tempos, saíram do papel para outros suportes, como videojogos (desenvolvidos pela CD Projekt que, tal como vimos aqui (no caso The Witcher 3: Wild Hunt) se tratam de RPG imprescindíveis, e mais recentemente para a televisão, por via da série televisiva que a NetFlix se encontra a passar.

É caso para dizer que Geralt of Rivia se está a tornar numa figura mediática e um dos caçadores de monstros mais conhecidos do planeta.

Trata-se de um novo jogo, desenvolvido pela Spokko (faz parte do ecossistema CD Projekt) que decorre no universo The Witcher.

A história de Monster Slayer decorre antes dos eventos dos jogos de The Witcher, numa altura em que a terra se encontra invadida por monstros e outros seres que invadiram a terra e se encontram espalhados por todo o lado e em grandes números.

O jogador entra em ação com o objetivo de limpar a terra desses monstros e desta feita, de uma forma nova: Realidade Aumentada.

Essa é, a grande novidade deste jogo. Trata-se de um jogo para mobile e que usa a Realidade Aumentada para, nos locais onde os jogadores se encontrarem, lutarem contra as suas presas.

Tal como os restantes jogos, Monster Slayer terá fortes componentes de RPG, o que quer dizer, que o nosso personagem vai poder evoluir ao longo do jogo, e consoante os monstros que vamos matando.

Para derrotarmos os monstros que encontramos (alguns serão conhecidos, mas foram acrescentados novos), iremos ter ao nosso dispor (além da espada) a capacidade de criar iscos, poções, óleos e bombas.

The Witcher: Monster Slayer vai ser lançado para iOS e Android, ainda sem data concreta de lançamento, que há de ser revelada mais à frente este ano.