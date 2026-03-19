Os estúdios TomorrowHead Studio confirmaram recentemente a data de lançamento do seu próximo jogo, a aventura narrativa, WILL: Follow the Light. Venham conhecer um pouco mais acerca deste jogo.

A equipa de desenvolvimento independente, TomorrowHead Studio anunciou na passada semana, no decorrer do Future Games Show, que o seu próximo jogo, WILL: Follow the Light, será lançado no próximo dia 28 de abril para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X.

Trata-se de uma aventura com particular foco na narrativa que apresenta, com forte inclinação emocional e que se encontra em desenvolvimento com recurso ao Unreal Engine 5.

WILL: Follow The Light é, conforme indiquei acima, um jogo de aventura na primeira pessoa que se caracteriza por assentar sobre uma forte e densa narrativa e que se faz acompanhar por vários quebra-cabeças e puzzles para resolver.

A história acompanha a perigosa mas urgente demanda pessoal de Will, pelas inóspitas e mortais latitudes do mar do norte.

Os jogadores assumem o papel de Will, um faroleiro numa ilha remota nos mares do norte, cuja rotina diária é interrompida quando uma mensagem de rádio inesperada revela que um desastre repentino atingiu a sua cidade natal e o seu único filho se encontra desaparecido. Determinado a encontrá-lo, Will parte numa perigosa aventura a bordo do seu veleiro, "Molly".

Os jogadores irão aventurar-se através de paisagens deslumbrantes dos mares do norte, tanto por terra como por mar, que ganham vida com o uso do Unreal Engine 5. No entanto, não se iludam... muitos serão os perigos e obstáculos escondidos por detrás de toda essa beleza.

O jogo incentiva ainda os jogadores a explorarem os vários locais por onde passam, com a inclusão de mecânicas realistas, quer de navegação à vela como de trenós puxados por cães, por exemplo.

No decorrer da aventura, os jogadores terão de resolver puzzles e quebra-cabeças baseados na vida real, tendo de traçar o seu caminho por mar ou por terra, usando sistemas de avaliação meteorológica autênticos.

“Estamos extremamente entusiasmados em anunciar o lançamento iminente de WILL: Follow the Light”, referiu Roman Novikov, fundador e diretor de jogos da TomorrowHead Studio. “Esperamos que a nossa comunidade e os jogadores fiquem igualmente empolgados com o lançamento do jogo em breve, e esperamos que todos se divirtam quando for lançado no próximo mês para PC, PlayStation 5 e Xbox.”

WILL: Follow the Light, será lançado no próximo dia 28 de abril para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X.