Architect Life: A House Design Simulator, libertem o arquiteto que há em vós

Eis um jogo com uma temática bastante peculiar e interessante também, Architect Life: A House Design Simulator. Tal como o nome indica, trata-se de um simulador de arquitetura, no qual o jogador pode elaborar e construir as suas casas de sonho.

Architect Life: A House Design Simulator é um jogo que, tal como o nome não deixa margens para dúvidas, coloca os jogadores à frente de um escritório de arquitetura, sendo contratados para realizar projetos imobiliários dos mais normais, aos mais exóticos.

O jogo encontra-se em desenvolvimento pela equipa dos Shine Research e será lançado para Nintendo Switch, PC, Playstation 5 e Xbox Series X a 19 de junho.

Arquitetura é um tema em alta, nos tempos que correm. Basta ver os canais por cabo e cedo se chega à conclusão de que existem muitos programas dedicados a esta arte. São muitos os espectadores do mundo inteiro fascinados por este tema acabando por se tornar num verdadeiro fenômeno social.

Toda esta paixão pelo desenho elegante e gracioso de interiores ou por projetos de construção grandiosos chega agora aos videojogos através de Architect Life.

O jogo leva os jogadores numa experiência que se situa entre a gestão e a modelagem criativa, seja construindo a casa dos seus sonhos à beira de um lago, reformando a sua própria casa ou enfrentando vários desafios de planeamento urbano dignos de um arquiteto mundial.

Architect Life: A House Design Simulator oferece aos jogadores a oportunidade de criar edifícios em 60 tipos e terreno diferentes, seja em montanhas, no campo ou em ambientes urbanos. Graças aos seus dois modos de jogo, Modo Livre e Modo Carreira, estas 60 missões apresentam aos jogadores desafios arquitetónicos variados e com os seus próprios desafios.

Na mesa de arquiteto virtual do jogador, desenham-se os projetos com recurso a maquetes das casas: estrutura, acabamentos, desenvolvimento externo, home staging e, se desejarem, decoração.

Em seguida, ter-se-á de subcontratar as empresas que executarão o trabalho, levando em consideração a fiabilidade, a rapidez e o orçamento.

Todo o local das obras será controlado e gerido pelos jogadores em tempo real, de forma a tomar as melhores decisões no caso de surgirem imprevistos. Por fim, os jogadores terão o privilégio de visitar a casa recém-construída e receber uma avaliação de satisfação dos clientes.

