O sol não para de derrubar satélites da Starlink! O que se passa?

Para muitos este tema pode ser uma novidade, mas em 2024 já falávamos aqui que a atividade solar pode fazer com que os satélites caiam na Terra. Saiba quantos satélites da Starlink já caíram de forma inesperada na Terra.

Starlink tem 8823 satélites à volta da Terra

De acordo com um estudo recente (“Tracking Reentries of Starlink Satellites During the Rising Phase of Solar Cycle 25”), entre 2020 e 2024 caíram inesperadamente em direção à Terra 523 satélites.

Em 2020, caíram apenas dois satélites. Depois, em 2021, foram 78. Em 2022, registaram-se 99 reentradas e, em 2023, 88 satélites voltaram à Terra. Parecia que os números estavam a diminuir, mas não foi o caso. Só em 2024, caíram na Terra um total de 316 satélites Starlink.

Os períodos com mais quedas de satélites coincidiram, na maioria das vezes, com tempestades geomagnéticas associadas a uma grande atividade do Sol. Cerca de 72% dos satélites que caíram aconteceu durante um destes fenómenos. Além disso, bastaram condições geomagnéticas fracas — não foram necessárias tempestades solares fortes.

Quando a atividade solar aumenta, ocorrem mais ejeções de massa coronal, o que provoca um aumento da temperatura da atmosfera. Esta elevação da temperatura faz com que a atmosfera se expanda, aumentando a resistência exercida sobre as naves espaciais. Qualquer objeto que tente manter-se em órbita tem de vencer uma resistência maior para continuar a orbitar.

No final do mês passado, a Starlink tinha com um total de 8823 satélites à volta da Terra. Atualmente, a SpaceX representa cerca de 40% de todos os satélites lançados para o espaço desde que a Rússia colocou o Sputnik em órbita, em 1957.

