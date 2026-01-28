Tudo o que precisa de saber sobre o vírus Nipah

Um surto do mortal Nipah, na Índia, suscitou preocupação em várias partes da Ásia, levando alguns países a reforçarem os controlos em aeroportos. O que precisa de saber sobre este vírus?

Desde dezembro, foram confirmados dois casos de Nipah, em Bengala Ocidental, na Índia, aparentemente em profissionais de saúde.

As cerca de 196 pessoas que estiveram em contacto com os infetados foram identificadas e testadas, tendo resultado negativo para o vírus, segundo o ministério da saúde indiano.

O surto do vírus Nipah no estado de Bengala Ocidental suscitou preocupação em várias partes da Ásia, levando alguns países a reforçarem os controlos em aeroportos.

A Tailândia começou a rastrear passageiros em três aeroportos que recebem voos provenientes de Bengala Ocidental.

O Nepal iniciou rastreios de chegadas no aeroporto de Catmandu e noutros pontos fronteiriços terrestres com a Índia.

Nipah: que vírus é este e quais os sintomas?

O vírus pode ser transmitido de animais, como porcos e morcegos frugívoros, para humanos, e o período de incubação varia entre quatro e 14 dias.

Uma vez que não existe vacina nem tratamento, apresenta uma taxa de mortalidade elevada, entre 40% e 75%.

Segundo classificado pela Organização Mundial de Saúde, o Nipah está entre as dez doenças prioritárias, juntamente com patogénicos como a COVID-19 e o Zika, devido ao seu potencial para desencadear uma epidemia.

Curiosamente, as pessoas infetadas podem apresentar uma grande variedade de sintomas, ou, por vezes, nenhum.

Os sintomas iniciais podem incluir febre, dores de cabeça, dores musculares, vómitos e dor de garganta. Em algumas pessoas, podem seguir-se sonolência, alteração da consciência e pneumonia.

A encefalite, uma condição por vezes fatal que provoca inflamação do cérebro, pode ocorrer em casos graves.

Origem do Nipah

O primeiro surto conhecido de Nipah ocorreu em 1998, segundo a BBC, entre criadores de porcos na Malásia, espalhando-se posteriormente para a vizinha Singapura.

O vírus recebeu o nome da aldeia onde foi descoberto pela primeira vez. Na altura, mais de 100 pessoas morreram e um milhão de porcos foram abatidos na tentativa de conter o vírus.

Além disso, o surto provocou, também, perdas económicas significativas para os agricultores e para o setor pecuário.

Entretanto, nos últimos anos, o Bangladesh tem sido o país mais afetado, com mais de 100 mortes devido ao Nipah desde 2001.

O vírus foi ainda detetado na Índia, com surtos a serem reportados, em Bengala Ocidental, em 2001 e 2007.

Mais recentemente, o estado de Kerala tem sido um ponto crítico para o Nipah, com 19 casos a serem registados em 2018, dos quais 17 foram fatais. Em 2023, dois dos seis casos confirmados vieram a falecer.