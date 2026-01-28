ANEPC emite aviso à população devido à depressão KRISTIN
A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) emitiu um aviso à população sobre o agravamento do tempo devido à depressão KRISTIN.
O quadro meteorológico será mais severo durante a madrugada e dia de amanhã (28 de janeiro). De acordo com o IPMA e a APA, espera-se:
- Chuva e Vento
- Períodos de chuva forte, granizo e trovoada. O vento terá rajadas até 120~km/h nas terras altas e até 140~km/h no litoral norte do cabo Mondego e interior Norte e Centro.
- Agitação Marítima
- Ondas até 7 metros na costa ocidental, podendo atingir picos de 14 metros.
- Neve
- Queda acima dos 1600 metros, baixando para os 800 metros. Preveem-se acumulações de 10 a 20 cm acima dos 1000 metros nas regiões Norte e Centro.
- Risco de Inundações
- Caudais superiores ao normal e possíveis inundações urbanas nas bacias dos rios Minho, Cávado, Ave, Sousa, Mondego, Vouga, Águeda, Lima, Douro, Tâmega, Zêzere e Nabão. Há também potencial de subida de caudais no Tejo, Guadiana, Sado, Arade e ribeiras do Algarve
Efeitos Expectáveis
- Inundações em zonas urbanas por acumulação de águas pluviais, obstrução de sistemas de escoamento ou galgamento costeiro;
- Cheias por transbordo do leito de rios e ribeiras;
- Instabilidade de vertentes com ocorrência de deslizamentos, derrocadas e outros movimentos de massa;
- Piso rodoviário escorregadio devido à formação de lençóis de água, gelo e/ou neve;
- Possíveis acidentes na orla costeira devido à forte agitação marítima;
- Arrastamento de objetos soltos e desprendimento de estruturas móveis por vento forte;
- Desconforto térmico na população devido ao aumento da intensidade do vento.
MEDIDAS PREVENTIVAS
A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) recomenda:
- Desobstrução de sistemas de escoamento das águas pluviais;
- Fixação adequada de estruturas soltas (andaimes, placards, estruturas suspensas);
- Cuidado redobrado em zonas arborizadas;
- Evitar circulação e permanência na orla costeira e zonas ribeirinhas vulneráveis;
- Não praticar atividades no mar (pesca, desportos náuticos, passeios);
- Condução defensiva, reduzindo a velocidade;
- Evitar vias afetadas por neve e, quando inevitável, adotar medidas de segurança (pneus, correntes, combustível, aquecimento, alimentos, medicamentos);
- Nos veículos elétricos, deve ser verificada a carga da bateria e analisada a existência de postos de carregamento no seu itinerário;
- Evitar viagens com crianças, idosos ou pessoas com necessidades especiais em zonas afetadas;
- Restringir deslocações em áreas com queda de neve;
- Não atravessar zonas inundadas;
- Retirar bens e animais de zonas inundáveis;
- Acompanhar informações meteorológicas e indicações da Proteção Civil e Forças de Segurança.
