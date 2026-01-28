ANEPC emite aviso à população devido à depressão KRISTIN

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) emitiu um aviso à população sobre o agravamento do tempo devido à depressão KRISTIN.

O quadro meteorológico será mais severo durante a madrugada e dia de amanhã (28 de janeiro). De acordo com o IPMA e a APA, espera-se:

Chuva e Vento Períodos de chuva forte, granizo e trovoada. O vento terá rajadas até 120~km/h nas terras altas e até 140~km/h no litoral norte do cabo Mondego e interior Norte e Centro.

Agitação Marítima Ondas até 7 metros na costa ocidental, podendo atingir picos de 14 metros.

Neve Queda acima dos 1600 metros, baixando para os 800 metros. Preveem-se acumulações de 10 a 20 cm acima dos 1000 metros nas regiões Norte e Centro.

Risco de Inundações Caudais superiores ao normal e possíveis inundações urbanas nas bacias dos rios Minho, Cávado, Ave, Sousa, Mondego, Vouga, Águeda, Lima, Douro, Tâmega, Zêzere e Nabão. Há também potencial de subida de caudais no Tejo, Guadiana, Sado, Arade e ribeiras do Algarve



Efeitos Expectáveis

Inundações em zonas urbanas por acumulação de águas pluviais, obstrução de sistemas de escoamento ou galgamento costeiro;

Cheias por transbordo do leito de rios e ribeiras;

Instabilidade de vertentes com ocorrência de deslizamentos, derrocadas e outros movimentos de massa;

Piso rodoviário escorregadio devido à formação de lençóis de água, gelo e/ou neve;

Possíveis acidentes na orla costeira devido à forte agitação marítima;

Arrastamento de objetos soltos e desprendimento de estruturas móveis por vento forte;

Desconforto térmico na população devido ao aumento da intensidade do vento.

MEDIDAS PREVENTIVAS

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) recomenda:

Desobstrução de sistemas de escoamento das águas pluviais;

Fixação adequada de estruturas soltas (andaimes, placards, estruturas suspensas);

Cuidado redobrado em zonas arborizadas;

Evitar circulação e permanência na orla costeira e zonas ribeirinhas vulneráveis;

Não praticar atividades no mar (pesca, desportos náuticos, passeios);

Condução defensiva, reduzindo a velocidade;

Evitar vias afetadas por neve e, quando inevitável, adotar medidas de segurança (pneus, correntes, combustível, aquecimento, alimentos, medicamentos); Nos veículos elétricos, deve ser verificada a carga da bateria e analisada a existência de postos de carregamento no seu itinerário;

Evitar viagens com crianças, idosos ou pessoas com necessidades especiais em zonas afetadas;

Restringir deslocações em áreas com queda de neve;

Não atravessar zonas inundadas;

Retirar bens e animais de zonas inundáveis;

Acompanhar informações meteorológicas e indicações da Proteção Civil e Forças de Segurança.

