Ponto Nemo, um cemitério submarino remoto, será o local de descanso final da ISS

Estamos cada vez mais próximos do dia do juízo final da Estação Espacial Internacional. O local onde jazerá a ISS chama-se Ponto Nemo. Esta é uma área remota no Pacífico para onde a ISS será enviada em 2030 ou 2031.

O ponto Nemo tem a distinção de ser o local mais remoto da Terra. Situado no meio do Oceano Pacífico, o seu isolamento extremo torna-o no local perfeito para um cemitério de naves espaciais.

Este será o local de descanso final da Estação Espacial Internacional, cuja desativação está prevista para 2030 ou 2031, após três décadas de serviço.

Ponto Nemo: um cemitério submarino (para naves espaciais)

Quando se trata de encontrar paz e silêncio, poucos locais superam o Ponto Nemo. Este ponto marítimo encontra-se nas profundezas do Oceano Pacífico, a 2688 quilómetros da costa.

Com as coordenadas 48°52.6′S 123°23.6′W, o Ponto Nemo está à mesma distância da Ilha Ducie, uma das Ilhas Pitcairn, a norte; de Motu Nui, uma das Ilhas da Páscoa, a nordeste; e da Ilha Maher, que faz parte da Antártida e se situa a sul, segundo a NOAA.

Muitas vezes, os humanos mais próximos são os que viajam a bordo da ISS.

Isto torna-o particularmente adequado, embora não totalmente isento de controvérsia, para o seu papel como cemitério submarino de naves espaciais fora de uso.

Segundo um artigo publicado no California Western International Law Journal, o Ponto Nemo tem sido utilizado como local de despejo de lixo espacial desde o início da década de 1970.

De acordo com outro artigo publicado na revista Criminology & Criminal Justice, mais de 260 peças de detritos espaciais já ali aterraram.

O local de descanso final da ISS

A ISS foi lançada em órbita em 1998 e tem acolhido astronautas desde 2000, quando um astronauta da NASA, Bill Shepherd, e dois cosmonautas russos, Yuri Gidzenko e Sergei Krikalev, entraram a bordo da estrutura, dando início a mais de duas décadas de presença humana contínua no espaço, segundo o ISS National Laboratory.

Desde então, permitiu aos investigadores realizar experiências que contribuíram para melhorias na monitorização meteorológica, na investigação médica e no desenvolvimento agrícola, além de servir como campo de testes para tecnologias que poderão revelar-se cruciais para a comunicação interplanetária e para a futura exploração espacial.

De acordo com os planos atuais, a ISS continuará a operar até completar 32 anos, em 2030, altura em que será retirada de órbita de forma segura e evitando qualquer contacto com pessoas. Em termos simples, irá colidir com o Oceano Pacífico no Ponto Nemo.

O processo começa com a descida da estação espacial, com 463 toneladas (420 toneladas métricas), utilizando tecnologia de propulsão e explorando o arrasto atmosférico da Terra.

Após a conclusão desta fase e o regresso dos astronautas à Terra, a ISS será direcionada para o seu alvo, o Ponto Nemo, e os operadores iniciarão uma grande manobra de reentrada. Algumas partes da nave deverão vaporizar-se durante o percurso. Outras seções irão cair no Pacífico, juntando-se aos restos de outras naves espaciais desativadas.

Este processo será gerido pela NASA, pela Agência Espacial Canadiana, pela Agência Espacial Europeia, pela Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial e pela State Space Corporation Roscosmos, as cinco entidades responsáveis pela operação da ISS desde o seu lançamento.

Sem a ISS, a NASA irá depender da indústria privada e integrar o que descreve como um mercado comercial robusto em órbita baixa da Terra. Segundo a própria NASA: no futuro, os Estados Unidos planeiam transferir as suas operações em órbita baixa da Terra para destinos de propriedade e operação comerciais, de modo a garantir o acesso contínuo à investigação essencial e ao desenvolvimento tecnológico.

De onde veio o nome Ponto Nemo

Para muitos, o peixe-palhaço animado da Pixar pode ser a principal referência quando se fala no nome Nemo. No entanto, a inspiração vem do marinheiro atormentado, Capitão Nemo, do livro Vinte Mil Léguas Submarinas, de Jules Verne.

Nemo significa também “ninguém” em latim, o que parece bastante apropriado, tendo em conta a sua localização.