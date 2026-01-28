1.ª multa de velocidade de sempre foi emitida neste dia em 1896. Condutor seguia a 13km/h

A primeira multa de que há registo foi passada ao condutor Walter Arnold, no Reino Unido. Plenamente consciente do risco que corria, acelerou um dos primeiros automóveis construídos por Karl Benz até à impressionante velocidade de 13 km/h. Aos olhos de hoje, nem valeu assim tanto o risco.

Em Portugal, o controlo da velocidade tem vindo a ganhar uma presença cada vez mais visível nas estradas, sobretudo através da utilização de radares.

Muitas vezes instalados em locais estratégicos, estes equipamentos visam prevenir acidentes, aborrecendo, contudo, muitos condutores.

A presença destas máquinas tornou-se de tal forma comum que muitos condutores adaptam o seu comportamento à espera de cada sinal de aviso ou dispositivo de deteção, transformando a condução numa experiência de constante vigilância - que deve de ser, em última análise.

Apesar deste método moderno de deteção de infrações e emissão de multas, os responsáveis pelo Guinness World Records consideram que a primeira infração deste tipo remonta ao dia de hoje, mas em 1896.

Ainda que mais rudimentar, o método da altura não deixou escapar o excesso de velocidade.

Aos olhos de hoje, primeira multa pode ser risível

De nome Walter Arnold, o infrator estaria plenamente consciente do risco que corria. Ainda assim, levou a sua "carruagem sem cavalo" de Karl Benz, importada no ano anterior, até à velocidade de 13 km/h.

Arnold percorreu à alta velocidade da altura as ruas de Paddock Wood, no condado de Kent, sob o olhar de um polícia que não hesitou em persegui-lo de bicicleta.

Num único momento, Arnold infringiu quatro normas:

Conduzir uma carruagem sem cavalos numa via pública; Conduzir uma carruagem sem cavalos sem a intervenção de três pessoas; Não afixar o nome e o endereço do veículo; Quadruplicar o limite máximo de velocidade.

Segundo a multa, Arnold viajava a 8 mph (cerca de 13 km/h), quando o limite máximo permitido era de 2 mph (cerca de 3 km/h).

Embora não sejam mencionados os métodos usados para calcular esta velocidade, sabe-se que o resultado foi imediato: perante a justiça, Arnold foi condenado por todas as infrações.

Entretanto, o outrora infrator demonstrou que os limites de velocidade estavam completamente desatualizados para aqueles veículos a combustão e, pouco depois, o limite foi aumentado para umas razoáveis 14 mph (cerca de 23 km/h).

Além disso, Arnold tornou-se ainda conhecido pelo seu domínio dos veículos, conseguindo uma licença para vender no Reino Unido os modelos de Karl Benz, ligeiramente modificados para produção local, sob o nome de Arnold Motor Carriage.