Governo quer limitar preços em situações de crise energética

Na sequência das tempestades que assolaram o país no início deste ano, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, revelou que o Governo está a preparar um novo mecanismo para limitar preços em situações de crise energética.

À entrada para a reunião do Conselho Europeu, em Bruxelas, Luís Montenegro revelou que o Conselho de Ministros está reunido, esta quinta-feira, para decidir sobre "algumas matérias" de apoio ao fornecimento de energia.

Esse apoio deverá beneficiar especialmente as famílias mais vulneráveis, garantindo, por exemplo, que não há cortes totais da energia mesmo em caso de incumprimento.

Segundo o primeiro-ministro, o Governo português está a preparar, também, um novo mecanismo que limitará os preços em situações de crise energética.

Não vale a pena antecipar problemas. Não significa que não estejamos preparados e a estudar. Tomaremos as medidas que forem necessárias para mitigar ao máximo as consequências na vida das pessoas e das empresas.

Disse o primeiro-ministro, à entrada para a reunião do Conselho Europeu, em Bruxelas.

Conforme citado pela SIC Notícias, Luís Montenegro recordou que está já em vigor a redução do ISP nos combustíveis e que foi, também, anunciado um aumento da comparticipação para a botija de gás solidária, bem como um desconto adicional para o gasóleo de transportadores de passageiros e mercadorias e para as corporações de bombeiros.

Botija de gás: apoio sobe para os 25 euros

Numa tentativa de aliviar o impacto dos custos energéticos nas famílias mais vulneráveis, o Governo decidiu aumentar o apoio para 25 euros por botija, durante os próximos três meses.

Até agora, o valor estava fixado nos 15 euros, no âmbito do programa "Botija de Gás Solidária".

A subida é temporária e surge como resposta direta ao aumento dos preços da energia, procurando dar algum fôlego imediato às famílias que dependem do gás engarrafado, algo ainda muito comum em Portugal, sobretudo fora dos grandes centros urbanos.