SUV elétrico bate recorde depois de percorrer 935,44 km com uma única carga

· Motores/Energia 14 Comentários

Autor: Ana Sofia Neto

  1. Nome says:
    14 de Agosto de 2025 às 10:13

    Numa estrada plana? Apenas com condutor? O verdadeiro teste seria em estrada irregular ao nível de declive e, sendo um carro familiar, a simular uma viagem de férias em família, ou seja, bagageira carregada e com pelo menos 4 pessoas no interior. Queria ver se faria esses km’s nessas condições.

  2. há cada gajo says:
    14 de Agosto de 2025 às 10:14

    “a viagem durou 22 horas e 57 minutos (…) e uma média de 40 km/h”…devo ser só eu a pensar que isto é ridículo !

    • B@rão Vermelho says:
      14 de Agosto de 2025 às 10:19

      Também reparei nisso, mas preferi centrar a minha atenção aos quase 1000km.
      Fazeres a nacional 2 num carro destes demoravas mais de um dia seguramente se a intenção fosse faze-la o mais rapidamente possível e não em passeio.

    • Mr. Y says:
      14 de Agosto de 2025 às 10:30

      Foi para o Guinness World Records, ou seja, não é para levar a sério.

  3. B@rão Vermelho says:
    14 de Agosto de 2025 às 10:15

    Isto é desnecessário segundo alguns como não fazem 1000km para ir almoçar a casa ou em passeio e isso passa a ser a bitola a seguir. 🙂 🙂
    1000km com uma só carga é impressionante, mas também sabemos que este tipo de teste quer seja EV ou combustão nos os comuns dos mortais nunca vamos conseguir fazer nem de perto estes consumos.

    • há cada gajo says:
      14 de Agosto de 2025 às 10:58

      Para um carro que custa 75m€, isto é só uma palhaçada. O meu carro a combustão faz 1200km sempre com ar condicionado ligado e em estradas nacionais. E custou muito menos do que este custa.

  4. Paiva says:
    14 de Agosto de 2025 às 10:20

    “o Polestar 3 alcançou uma eficiência de 12,1 kWh/100 km e uma média de 40 km/h”

    E a 120Km/h?

  5. rjSampaio says:
    14 de Agosto de 2025 às 11:12

    Inicialmente estava a pensar, media de 40km/h, epa é pouco,
    mas depois lembrei-me e fui ver ao carro.

    O meu carro marca como velocidade média de 38km/h (reset ao atestar) onde faço ~80% cidade e restante via rapida/ic/etc (nem é auto estrada).

    Ora se calhar esses 40 até é uma boa bitola, já fiz várias vezes a ic19 ponta a ponta onde calculei a velocidade média e era abaixo dos 30km/h.

  6. Yamahia says:
    14 de Agosto de 2025 às 11:24

    Por acaso o Polestar3 é uma vergonha no que toca a consumos. Ele e o Volvo V40recharge podem juntar-se os dois à esquina a tocar a concertina.

    O Guiness, infelizmente, está transformada numa DxoMark dos carros. Só é preciso pagar mais que os outros para obter melhores resultados que os outros.

  7. sarafim says:
    14 de Agosto de 2025 às 11:47

    esta malta pensa que comemos gelados com a testa! enfim vão gozar….

