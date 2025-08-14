SUV elétrico bate recorde depois de percorrer 935,44 km com uma única carga

Pela desconfiança que muitos depositam na autonomia dos carros elétricos, é sempre curioso perceber até onde os modelos das várias marcas conseguem, de facto, chegar. Num recorde registado pelo Guinness World Records, um Polestar 3 percorreu uns impressionantes 935,44 km de estrada com uma única carga.

Sem alterações, um Polestar 3 estabeleceu um recorde para a viagem mais longa percorrida por um SUV elétrico com uma única carga. O modelo Long Range com motor único percorreu 935,44 quilómetros de estrada pública, no Reino Unido, com a bateria totalmente carregada.

Conforme divulgado, a viagem durou 22 horas e 57 minutos, e o Polestar 3 alcançou uma eficiência de 12,1 kWh/100 km e uma média de 40 km/h (25 mph), com os condutores Sam Clarke, Kevin Booker e Richard Parker a alternar entre si a cada três horas.

Um dos factos que poderá impressionar os céticos é que os quase 1000 km de estrada foram percorridos em condições meteorológicas variadas, incluindo chuva.

Autonomia foi além do anunciado pela Polestar

A autonomia WLTP anunciada do Polestar 3 é de 706 km e, durante a tentativa de recorde, atingiu essa marca com 20% da capacidade da bateria ainda disponível.

Quando o medidor de autonomia mostrou 0% restante, o SUV continuou por mais 12,8 km, chegando a um carregador antes de finalmente parar.

De facto, segundo Matt Galvin, diretor-geral da Polestar UK, "embora os condutores tenham levado o Polestar 3 ao limite da sua autonomia, mostraram como a autonomia da bateria melhorou exponencialmente nos últimos anos".

Para um SUV premium de grande porte, ir muito além da distância entre Londres e Edimburgo é realmente impressionante, e com isso o ditado de que "os veículos elétricos não podem ir longe" foi deixado para os livros de história.

A juíza do Guinness World Records, Paulina Sapinska, confirmou o resultado, enquanto a Webfleet forneceu imagens de vídeo documentadas e verificadas de forma independente, leituras do velocímetro, leituras de GPS e dados sobre o nível da bateria.

Além de não ter sido alterado para o desafio, o Polestar 3 estava equipado com rodas padrão de 20 polegadas, com pneus Michelin Sport 4 EV padrão.

