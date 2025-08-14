SUV elétrico bate recorde depois de percorrer 935,44 km com uma única carga
Pela desconfiança que muitos depositam na autonomia dos carros elétricos, é sempre curioso perceber até onde os modelos das várias marcas conseguem, de facto, chegar. Num recorde registado pelo Guinness World Records, um Polestar 3 percorreu uns impressionantes 935,44 km de estrada com uma única carga.
Sem alterações, um Polestar 3 estabeleceu um recorde para a viagem mais longa percorrida por um SUV elétrico com uma única carga. O modelo Long Range com motor único percorreu 935,44 quilómetros de estrada pública, no Reino Unido, com a bateria totalmente carregada.
Conforme divulgado, a viagem durou 22 horas e 57 minutos, e o Polestar 3 alcançou uma eficiência de 12,1 kWh/100 km e uma média de 40 km/h (25 mph), com os condutores Sam Clarke, Kevin Booker e Richard Parker a alternar entre si a cada três horas.
Um dos factos que poderá impressionar os céticos é que os quase 1000 km de estrada foram percorridos em condições meteorológicas variadas, incluindo chuva.
Autonomia foi além do anunciado pela Polestar
A autonomia WLTP anunciada do Polestar 3 é de 706 km e, durante a tentativa de recorde, atingiu essa marca com 20% da capacidade da bateria ainda disponível.
Quando o medidor de autonomia mostrou 0% restante, o SUV continuou por mais 12,8 km, chegando a um carregador antes de finalmente parar.
De facto, segundo Matt Galvin, diretor-geral da Polestar UK, "embora os condutores tenham levado o Polestar 3 ao limite da sua autonomia, mostraram como a autonomia da bateria melhorou exponencialmente nos últimos anos".
Para um SUV premium de grande porte, ir muito além da distância entre Londres e Edimburgo é realmente impressionante, e com isso o ditado de que "os veículos elétricos não podem ir longe" foi deixado para os livros de história.
A juíza do Guinness World Records, Paulina Sapinska, confirmou o resultado, enquanto a Webfleet forneceu imagens de vídeo documentadas e verificadas de forma independente, leituras do velocímetro, leituras de GPS e dados sobre o nível da bateria.
Além de não ter sido alterado para o desafio, o Polestar 3 estava equipado com rodas padrão de 20 polegadas, com pneus Michelin Sport 4 EV padrão.
Numa estrada plana? Apenas com condutor? O verdadeiro teste seria em estrada irregular ao nível de declive e, sendo um carro familiar, a simular uma viagem de férias em família, ou seja, bagageira carregada e com pelo menos 4 pessoas no interior. Queria ver se faria esses km’s nessas condições.
…e com o ar condicionado sempre ligado.
“a viagem durou 22 horas e 57 minutos (…) e uma média de 40 km/h”…devo ser só eu a pensar que isto é ridículo !
Também reparei nisso, mas preferi centrar a minha atenção aos quase 1000km.
Fazeres a nacional 2 num carro destes demoravas mais de um dia seguramente se a intenção fosse faze-la o mais rapidamente possível e não em passeio.
Foi para o Guinness World Records, ou seja, não é para levar a sério.
Isto é desnecessário segundo alguns como não fazem 1000km para ir almoçar a casa ou em passeio e isso passa a ser a bitola a seguir. 🙂 🙂
1000km com uma só carga é impressionante, mas também sabemos que este tipo de teste quer seja EV ou combustão nos os comuns dos mortais nunca vamos conseguir fazer nem de perto estes consumos.
Para um carro que custa 75m€, isto é só uma palhaçada. O meu carro a combustão faz 1200km sempre com ar condicionado ligado e em estradas nacionais. E custou muito menos do que este custa.
“o Polestar 3 alcançou uma eficiência de 12,1 kWh/100 km e uma média de 40 km/h”
E a 120Km/h?
Isto é mais propaganda que outra coisa, o Tesla 3 faz esse consumo de 12,1 nas calmas , a 90km/h e com AC. Não tem é uma bateria de 100kw
Eng.º, a Tesla não considera o consumo dos periféricos no consumo por km dos seus carros. O que vê é uma mentira disfarçada.
Inicialmente estava a pensar, media de 40km/h, epa é pouco,
mas depois lembrei-me e fui ver ao carro.
O meu carro marca como velocidade média de 38km/h (reset ao atestar) onde faço ~80% cidade e restante via rapida/ic/etc (nem é auto estrada).
Ora se calhar esses 40 até é uma boa bitola, já fiz várias vezes a ic19 ponta a ponta onde calculei a velocidade média e era abaixo dos 30km/h.
Pode ser uma boa bitola, mas tenho quase a certeza de que não vais gastar mais de 75m€ a comprar um carro para andar na cidade…
Por acaso o Polestar3 é uma vergonha no que toca a consumos. Ele e o Volvo V40recharge podem juntar-se os dois à esquina a tocar a concertina.
O Guiness, infelizmente, está transformada numa DxoMark dos carros. Só é preciso pagar mais que os outros para obter melhores resultados que os outros.
esta malta pensa que comemos gelados com a testa! enfim vão gozar….