Atenção aos radares de velocidade: vão estar “escondidos” aqui

O mês de agosto é normalmente sinónimo de férias e deslocações. Todo o cuidado é pouco, pelos mais diversos motivos. Para que não seja apanhado em nenhum radar de velocidade, saiba onde vão estar "escondidos em agosto.

Em Portugal há radares de velocidades por “todos os lados”… o objetivo é garantir a segurança rodoviária, obrigando os condutores a cumprirem os limites de velocidade. A PSP já lançou a lista com os locais onde vão estar em agosto. Conheça os locais e conduza com cuidado.

Aveiro

20 agosto, 09h00/12h00: R. Eng. Vitorino Damásio - SM Feira

25 agosto, 08h00/12h00: Avenida da Europa - Junto à BP - Aveiro

26 agosto, 09h00/12h00: Av. Dr. Renato Araújo - SJ Madeira

27 agosto, 09h00/12h00: R. Mãe Água - Ovar

28 agosto, 09h00/12h00: Avenida 32 - Espinho

29 agosto, 08h00/12h00: Avenida da Universidade – Aveiro

Beja

21 agosto, 14h30/17h00: Avenida Salgueiro Maia

26 agosto, 09h00/12h00: Rua Francisco Miguel Duarte

Bragança

18 agosto, 08h00/13h00: Cintura Interna de Bragança, Bragança

21 agosto, 08h00/13h00: Estrada Nacional 15 - Quinta de São Lourenço

Braga

18 agosto, 16h00/19h00: Av. António Macedo - Braga

22 agosto, 09h00/12h00: Av.ª Miguel Torga – Braga

Castelo Branco

20 agosto, 08h00/12h00: Avenida Cidade Rio de Janeiro – Covilhã

Coimbra

19 agosto, 09h00/12h00: Av. Prof. Bissaya Barreto - Figueira da Foz

22 agosto, 16h00: Av.ª Inês de Castro - Coimbra

25 agosto, 09h30: Av.ª da Lousã - Coimbra

27 agosto, 16h00: IC3 - Banhos Secos - Coimbra

28 agosto, 09h00/12h00: Av. Dr. Mário Soares - Figueira da Foz

30 agosto, 09h30: EN341 – Coimbra

Évora

26 agosto, 10h00/12h00: Itinerário Principal 2 | Gil - Estremoz

28 agosto, 09h00/11h30: Avenida Lino de Carvalho – Évora

Faro

20 agosto, 09h00/12h00: Rua Almirante Cândido dos Reis - Tavira

20 agosto, 20h30/23h00: E.N 125 - Tavira

28 agosto, 09h00/11h00: Avenida de Castro Marim -VRSA

29 agosto, 20h30/23h00: Estrada o Moinho da Palmeira-Faro

Guarda

28 agosto, 09h00/13h00: Av.ª Serra da Estrela - Gouveia

29 agosto, 16h00/20h00: Via da Cintura Externa – Guarda

Leiria

18 agosto, 14h00/18h00: EN 356-1 - Alcogulhe - LRA

19 agosto, 14h00/17h00: Rua Albergaria dos Doze - PBL

21 agosto, 14h00/17h00: Avenida Nogent-Sur-Marne - Nazaré

22 agosto, 14h00/17h00: Rua Costa Veiga - Alcobaça

26 agosto, 09h00/12h00: Estrada da Nazaré Km 15.2 – MGR

Lisboa

19 agosto, 08h30/12h30: EN 10, Km 125.3, em Alhandra, sentido Sobralinho-Alhandra

20 agosto, 09h00/17h00: Avª da Marginal, Km 13,3 - Parede

21 agosto, 08h30/12h30: E.N. 10 km 137- Santa Iria de Azoia

21 agosto, 14h00/18h00: Rua António Sérgio - Santo António dos Cavaleiros

26 agosto, 14h00/17h30: A.2 - Ponte 25 de Abril

28 agosto, 09h00/12h00: Avenida Conde Castro Guimarães - Amadora

28 agosto, 13h30/16h00: Estrada dos Salgados - Amadora

29 agosto, 14h00/17h30: Rua Cidade de Praga – Lisboa

Portalegre

19 agosto, 09h00/11h00: E.N. - 373 – Elvas

26 agosto, 08h00/10h00: Av.ª Extremadura Espanhola - Portalegre

26 agosto, 09h00/11h00: Av.ª Badajoz – Elvas

Porto

18 agosto, 08h/16h: Avenida D. João II c/ Rua Dr. Alfredo Faria Magalhães - Oliveira do Douro, VN Gaia

20 agosto, 08h/15h: R. Gomes Amorim c/ R. de Escudeiro, Póvoa de Varzim

22 agosto, 08h/15h: Est. Circunvalação 13964, Matosinhos

26 agosto, 13h/20h: Rua Conselheiro Costa Aroso, 913, Maia

28 agosto, 13h/20h: Rua D. Pedro IV, Susão, Valongo

29 agosto, 13h/20h: Av. Montevideu 308

Santarém

22 agosto, 08h00/12h00: Estrada Nacional da Barreira Alva - TNV

25 agosto, 08h00/12h00: Circular Urbana D. Luis I – STR

27 agosto, 08h00/12h00: Avenida D. Manuel I – Abrantes

Setúbal

19 agosto, 08h30: Av.ª dos Ciprestes EN10 Km 42.3 - Setúbal

21 agosto, 09h00: Avenida Arsenal do Alfeite, sentido Corroios - Almada

Vila Real

29 agosto, 10h00: Av.ª Mar corroios – Seixal

Viana do Castelo

23 agosto, 10h00/13h00: Avenida 25 de abril - Viana do Castelo

25 agosto, 10h00/13h00: Rua Agostinho José Taveira-Ponte de Lima

Viseu

21/ago – 16h00/19h00 – Avenida Dom Egas Moniz – Lamego

22 agosto, 08h00/11h00: Avenida Cidade de Salamanca - Viseu

29/ago – 20h30/23h30 – Estrada da Papanata-Viana do Castelo

Madeira