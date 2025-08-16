Atenção aos radares de velocidade: vão estar “escondidos” aqui
O mês de agosto é normalmente sinónimo de férias e deslocações. Todo o cuidado é pouco, pelos mais diversos motivos. Para que não seja apanhado em nenhum radar de velocidade, saiba onde vão estar "escondidos em agosto.
Em Portugal há radares de velocidades por “todos os lados”… o objetivo é garantir a segurança rodoviária, obrigando os condutores a cumprirem os limites de velocidade. A PSP já lançou a lista com os locais onde vão estar em agosto. Conheça os locais e conduza com cuidado.
Aveiro
- 20 agosto, 09h00/12h00: R. Eng. Vitorino Damásio - SM Feira
- 25 agosto, 08h00/12h00: Avenida da Europa - Junto à BP - Aveiro
- 26 agosto, 09h00/12h00: Av. Dr. Renato Araújo - SJ Madeira
- 27 agosto, 09h00/12h00: R. Mãe Água - Ovar
- 28 agosto, 09h00/12h00: Avenida 32 - Espinho
- 29 agosto, 08h00/12h00: Avenida da Universidade – Aveiro
Beja
- 21 agosto, 14h30/17h00: Avenida Salgueiro Maia
- 26 agosto, 09h00/12h00: Rua Francisco Miguel Duarte
Bragança
- 18 agosto, 08h00/13h00: Cintura Interna de Bragança, Bragança
- 21 agosto, 08h00/13h00: Estrada Nacional 15 - Quinta de São Lourenço
Braga
- 18 agosto, 16h00/19h00: Av. António Macedo - Braga
- 22 agosto, 09h00/12h00: Av.ª Miguel Torga – Braga
Castelo Branco
- 20 agosto, 08h00/12h00: Avenida Cidade Rio de Janeiro – Covilhã
Coimbra
- 19 agosto, 09h00/12h00: Av. Prof. Bissaya Barreto - Figueira da Foz
- 22 agosto, 16h00: Av.ª Inês de Castro - Coimbra
- 25 agosto, 09h30: Av.ª da Lousã - Coimbra
- 27 agosto, 16h00: IC3 - Banhos Secos - Coimbra
- 28 agosto, 09h00/12h00: Av. Dr. Mário Soares - Figueira da Foz
- 30 agosto, 09h30: EN341 – Coimbra
Évora
- 26 agosto, 10h00/12h00: Itinerário Principal 2 | Gil - Estremoz
- 28 agosto, 09h00/11h30: Avenida Lino de Carvalho – Évora
Faro
- 20 agosto, 09h00/12h00: Rua Almirante Cândido dos Reis - Tavira
- 20 agosto, 20h30/23h00: E.N 125 - Tavira
- 28 agosto, 09h00/11h00: Avenida de Castro Marim -VRSA
- 29 agosto, 20h30/23h00: Estrada o Moinho da Palmeira-Faro
Guarda
- 28 agosto, 09h00/13h00: Av.ª Serra da Estrela - Gouveia
- 29 agosto, 16h00/20h00: Via da Cintura Externa – Guarda
Leiria
- 18 agosto, 14h00/18h00: EN 356-1 - Alcogulhe - LRA
- 19 agosto, 14h00/17h00: Rua Albergaria dos Doze - PBL
- 21 agosto, 14h00/17h00: Avenida Nogent-Sur-Marne - Nazaré
- 22 agosto, 14h00/17h00: Rua Costa Veiga - Alcobaça
- 26 agosto, 09h00/12h00: Estrada da Nazaré Km 15.2 – MGR
Lisboa
- 19 agosto, 08h30/12h30: EN 10, Km 125.3, em Alhandra, sentido Sobralinho-Alhandra
- 20 agosto, 09h00/17h00: Avª da Marginal, Km 13,3 - Parede
- 21 agosto, 08h30/12h30: E.N. 10 km 137- Santa Iria de Azoia
- 21 agosto, 14h00/18h00: Rua António Sérgio - Santo António dos Cavaleiros
- 26 agosto, 14h00/17h30: A.2 - Ponte 25 de Abril
- 28 agosto, 09h00/12h00: Avenida Conde Castro Guimarães - Amadora
- 28 agosto, 13h30/16h00: Estrada dos Salgados - Amadora
- 29 agosto, 14h00/17h30: Rua Cidade de Praga – Lisboa
Portalegre
- 19 agosto, 09h00/11h00: E.N. - 373 – Elvas
- 26 agosto, 08h00/10h00: Av.ª Extremadura Espanhola - Portalegre
- 26 agosto, 09h00/11h00: Av.ª Badajoz – Elvas
Porto
- 18 agosto, 08h/16h: Avenida D. João II c/ Rua Dr. Alfredo Faria Magalhães - Oliveira do Douro, VN Gaia
- 20 agosto, 08h/15h: R. Gomes Amorim c/ R. de Escudeiro, Póvoa de Varzim
- 22 agosto, 08h/15h: Est. Circunvalação 13964, Matosinhos
- 26 agosto, 13h/20h: Rua Conselheiro Costa Aroso, 913, Maia
- 28 agosto, 13h/20h: Rua D. Pedro IV, Susão, Valongo
- 29 agosto, 13h/20h: Av. Montevideu 308
Santarém
- 22 agosto, 08h00/12h00: Estrada Nacional da Barreira Alva - TNV
- 25 agosto, 08h00/12h00: Circular Urbana D. Luis I – STR
- 27 agosto, 08h00/12h00: Avenida D. Manuel I – Abrantes
Setúbal
- 19 agosto, 08h30: Av.ª dos Ciprestes EN10 Km 42.3 - Setúbal
- 21 agosto, 09h00: Avenida Arsenal do Alfeite, sentido Corroios - Almada
Vila Real
- 29 agosto, 10h00: Av.ª Mar corroios – Seixal
Viana do Castelo
- 23 agosto, 10h00/13h00: Avenida 25 de abril - Viana do Castelo
- 25 agosto, 10h00/13h00: Rua Agostinho José Taveira-Ponte de Lima
Viseu
- 21/ago – 16h00/19h00 – Avenida Dom Egas Moniz – Lamego
- 22 agosto, 08h00/11h00: Avenida Cidade de Salamanca - Viseu
- 29/ago – 20h30/23h30 – Estrada da Papanata-Viana do Castelo
Madeira
- 16 agosto, 09h00/13h00: Estrada da Queimada - Água de Pena - Machico
- 21 agosto, 10h00/11h00: Estrada Monumental - Entre o Fórum e a Rotunda do Enforcado - Funchal
- 22 agosto, 09h30/13h00: VE 5 Sitio dos Moinhos, Faial – Santana
- 27 agosto, 17h00/12h30: Via Expresso 4 km 2 – Meia Légua - Ribeira Brava