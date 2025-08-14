Combustíveis: gasóleo volta a baixar na próxima semana

Com o aproximar do fim de semana prolongado, já são conhecidas as previsões dos preços dos combustíveis para a próxima semana. A partir de segunda-feira, os condutores vão encontrar o gasóleo mais barato! Saiba quanto.

Combustíveis: gasolina mantém o preço. Gasóleo baixa 1,5 cêntimos

Na próxima semana, as previsões indicam que a gasolina vai manter o preço e o gasóleo vai baixar 1,5 cêntimos.

De ressalvar que os valores previstos são apenas indicativos, pois cada marca e posto de combustível pode praticar o preço que quiser.

Em que posto de combustível os preços são mais baixos?

Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis praticados nos postos de abastecimento, e que o seu conhecimento possa constituir um fator de ponderação na opção do consumidor e, deste modo, dinamizar também a concorrência, foi criado o Portal Preços dos Combustíveis Online.

Além dos preços, disponibiliza-se, igualmente, informação sobre a localização, horário de funcionamento e serviços existentes em cada posto de abastecimento.

Este portal permite ainda apurar, diariamente e para cada combustível comercializado, os preços médios.