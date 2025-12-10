Citroën revela o ELO, um concept car pequeno que pensa em grande

Pequeno em dimensões, o novo ELO surpreende pelo interior espaçoso e pela modularidade. Assinado pela Citroën, trata-se de um laboratório de ideias que incorpora os valores de inovação e criatividade da marca, reunindo ideias para o futuro.

No seguimento do OLI, apresentado em 2022, o ELO é um laboratório de ideias que explora áreas que inspiram o pensamento da Citroën para o futuro.

Ousado, inteligente, criativo e concentrado no bem-estar, abre um novo capítulo para a marca, assumindo os seus valores.

Fiel a mais de um século de inovação ao serviço da liberdade de movimentos e de uma vida mais fácil, a Citroën reafirma o seu papel, que descreve como pioneiro, numa era em que os estilos de vida estão em rápida mudança.

O ELO encarna este desejo de antecipar as necessidades de um mundo em movimento: "é um meio de transporte divertido, inteligente, acessível, espaçoso e responsável, que oferece, também, uma visão mais ampla e reinventada da mobilidade, concebida para devolver tempo útil e acompanhar os seus utilizadores nas diferentes fases das suas vidas".

Citroën apresenta um companheiro para o dia a dia

A Citroën está a explorar soluções para reinventar a habitabilidade, bem como reinterpretar o espírito dos monovolumes e veículos de lazer que moldaram a sua história.

Ao concentrar-se em arquiteturas concebidas de raiz para veículos elétricos, a marca disponibiliza novos espaços e repensa o interior como um verdadeiro espaço habitável, prático, funcional e acessível.

Esta ambição é evidenciada no ELO, o "pequeno que pensa em grande", uma verdadeira "casinha" sobre rodas repleta de funcionalidades inteligentes, cujo exterior compacto contrasta com um interior generoso e ultra-modular, redefinindo a utilização e o conforto a bordo.

Descrito como "um verdadeiro espaço para viver", o Citroën ELO foi concebido para ser um companheiro do dia a dia: um lugar para descanso, lazer ou trabalho (REST, PLAY, WORK), graças à sua modularidade integral e intuitiva.

Segundo a Citroën, o concept car aproveita ao máximo as vantagens de uma arquitetura 100% elétrica, ao oferecer um tamanho compacto que esconde um espaço interior excecional.

Com o design compacto de um monovolume (4,10 metros), sente-se em casa nos meios urbanos, o seu "acampamento-base", mas convida, também, a sair e a desfrutar de algum espaço para respirar.

Com o seu interior ulta-espaçoso e modular, que pode acomodar até seis pessoas, satisfaz as exigências de uma vida acelerada entre deslocações, lazer, atividades familiares, teletrabalho e escapadelas improvisadas.

O seu design moderno, colorido e animador, a par de todas as funcionalidades que propõe, torna-o numa bolha de energia ao serviço de um estilo de vida ativo.

Procurando adaptar-se a cada cliente, a versão base tem quatro lugares com o banco do condutor posicionado centralmente, o que oferece uma nova sensação de visibilidade com um para-brisas de 180° e uma interface moderna, enquanto os passageiros traseiros desfrutam de um enorme espaço.

O banco do condutor pode ser virado para conversar ou trabalhar, graças a um suporte específico. E, se necessário, podem ser instalados dois bancos adicionais para transportar seis pessoas.

Pode, também, ser transformado num espaço para dormir para duas pessoas, numa sala de cinema em casa, numa fonte de alimentação e em muitas outras utilizações, segundo a Citroën.

Para os detalhes do concept car, a Citroën contou com a Decathlon, cuja equipa de design contribuiu com a sua experiência em desporto e atividades ao ar livre; e com a Goodyear, que desenvolveu novos pneus inteligentes concebidos para utilização ao ar livre.

O ELO é um laboratório de ideias que encarna na perfeição os valores da Citroën e abre perspetivas sobre o que move o nosso pensamento atual. Preenche todos os requisitos do que tem sido o ADN da marca há mais de 100 anos e que pretendo cultivar nos próximos anos: criativo, ousado, acessível, responsável, engenhoso e dedicado ao bem-estar. Está totalmente em sintonia com a atualidade e oferece soluções concretas e inovadoras para promover a liberdade de movimento e uma vida melhor.

Disse Xavier Chardon, diretor-executivo da Citroën, acrescentando que, além de o seu estilo expressar simpatia e "joie de vivre", "o seu interior ultra-modular foi concebido como um espaço habitável por direito próprio".

Além disso, está "repleto de funcionalidades inteligentes e tecnologias simples para facilitar o dia a dia".

Arquitetura elétrica = espaço XXL num tamanho compacto

O ELO oferece até seis confortáveis bancos num espaço mínimo de 4,10 m, semelhante ao do ë-C3. Compacto por fora, surpreende quando as portas são abertas: a relação entre as dimensões exteriores e o espaço interior é imbatível para um monovolume.

O seu tamanho reduzido torna-o prático em áreas urbanas e, com agilidade, estaciona-se e manobra-se com facilidade - dentro e fora das cidades.

Além do desejo de maximizar o espaço a bordo, a escolha de uma plataforma elétrica visa promover uma mobilidade responsável e acessível, orientada para a transição energética, e a escolha arquitetónica é consistente com as suas utilizações previstas, particularmente na cidade.

Um espaço habitável ultra-modular

Segundo a Citroën, a arquitetura arrojada e única, combinada com uma modularidade excecional, permite ao ELO oferecer uma versatilidade raramente vista.

Com o banco do condutor, que gira 360°, fixado numa posição central dianteira, assegurando fluidez dos movimentos, a coluna de direção foi deslocada para a frente o máximo possível, libertando espaço interior.

A facilidade de utilização a bordo do ELO reflete-se, também, na sua instrumentação: o novo concept car concebido pela Citroën baseia-se no princípio de projetar informações numa superfície dedicada.

No Oli, de 2022, as informações e aplicações eram projetadas na "Smartband", uma ampla faixa horizontal posicionada na parte inferior do para-brisas.

Em 2025, com o ELO, a Citroën desenvolveu uma nova versão deste ecrã. Os ecrãs planos são refletidos num ecrã transparente equipado com uma película refletora, criando um efeito mágico: as informações coloridas parecem flutuar de forma transparente em toda a largura do para-brisas, permitindo ao condutor aceder a todas as informações sem tirar os olhos da estrada.

Segundo a marca, este novo ecrã requer uma tecnologia muito menos dispendiosa em termos de desenvolvimento e potencial produção face a um head-up display convencional.

A integração de um volante monobraço com a uma dupla secção plana, introduzido pela primeira vez no DS de 1955, melhora a visibilidade da instrumentação graças à sua ampla abertura.

Fácil de manusear, está equipado com dois botões em forma de joystick que permitem acesso e controlo a todas as funções da instrumentação digital.

REST, PLAY, WORK: devolver tempo útil

Em média, segundo a Citroën, um automóvel passa quase 95% do tempo estacionado, sem ser utilizado. Por isso, o ELO pretende ser mais do que apenas um meio de transporte para ir de A a B.

Concebido para acompanhar todos os momentos, o ELO - sigla de rEst, wOrk, pLay (descanso, trabalho, lazer) - personifica a mobilidade enraizada na sua época.

Espaçoso, inteligente e responsável, redefine o uso do tempo, facilitando não só as deslocações, mas o relaxamento, o lazer e o trabalho, tornando-se um catalisador para uma vida em movimento.

Desconstruir a filosofia REST, PLAY, WORK REST (DESCANSO) O ELO oferece a possibilidade de estar num ambiente especial enquanto se aguarda por um compromisso ou enquanto se espera pelos filhos, ou simplesmente convida a imaginar que estamos noutro contexto a fazer uma pausa ou qualquer atividade. O espaço a bordo é confortável e agradável. As almofadas dos bancos são espessas e permitem que se aconchegue nelas. As grandes superfícies vidradas proporcionam muita luz. O ELO pode, também, ser transformado num espaço para dormir, para duas pessoas, ou numa sala de cinema. O ELO transporta dois colchões dobrados em compartimentos de arrumação dedicados na bagageira. O volume total de carga não é, portanto, afetado por estas camas. Estes colchões são concebidos com o material Dropstitch da Decathlon, o qual é insuflável e utilizado, nomeadamente, em pranchas de surf, caiaques e pranchas de paddle. Os dois colchões são retirados dos seus compartimentos de arrumação, desdobrados e insuflados com ar comprimido transportado a bordo do veículo e acessível através de uma válvula localizada na parte inferior do veículo. O material Dropstitch confere a estas duas camas uma rigidez que não requer qualquer reforço especial para as manter na sua posição uma vez instaladas no habitáculo, mantendo-se ao mesmo tempo muito confortáveis. Nesta configuração, as cápsulas das luzes traseiras interiores transformam-se em candeeiros de cabeceira. O ELO incorpora, também, bases de montagem de pranchas de paddle da Decathlon, originalmente utilizadas para fixar a quilha, nesta zona. Este acessório foi aqui reaproveitado para permitir a fixação de vários objetos, como um pequeno retroprojetor. Combinado com um ecrã de projeção retrátil, permite assistir a um filme em completo relaxamento, transformando o ELO num casulo acolhedor e confortável. Este ambiente pode ser realçado pela grande abertura no teto traseiro, que permite desfrutar plenamente do céu estrelado. PLAY (LAZER) Onde quer que se vá com o ELO, ele será um acampamento base, oferecendo infinitas possibilidades de lazer. As equipas de design da Citroën trabalharam em conjunto com as da Decathlon para conceber materiais, acessórios e cenários, de modo que este laboratório de ideias satisfaça na perfeição as necessidades de lazer ao ar livre. Esta colaboração vai muito além da simples conceção de acessórios duráveis adaptados ao veículo. Por exemplo, o design da abertura da bagageira foi reformulado para proporcionar um banco na soleira, para que possa trocar de sapatos após uma caminhada. Foram concebidos sacos adicionais para facilitar o armazenamento na parte dianteira e foram adicionados ganchos às quatro portas para que um toldo possa ser instalado em ambos os lados do ELO. Este toldo permite prolongar a experiência ao ar livre, protegendo do sol ou do mau tempo. Os designers aproveitaram todas os espaços de arrumação de acordo com as atividades que tinham em mente. Os assentos dos três bancos traseiros são removíveis e, uma vez removidos, podem ser usados como cadeiras extras no exterior para leitura ou um piquenique improvisado. Esta é uma referência ao Citroën 2CV, mas, também, às cadeiras Quechua que a Decathlon oferece no seu catálogo. Um compressor integrado na parte inferior da carroçaria pode ser utilizado para encher uma variedade de acessórios, como uma boia de borracha, um remo ou pneus de bicicleta, abrindo um leque de atividades de lazer. O ELO está, ainda, equipado com tecnologia V2L. Isto transforma o ambiente num verdadeiro acampamento base, oferecendo a possibilidade de alimentar um barbecue elétrico ou uma coluna de som. As quatro superfícies planas nos guarda-lamas, revestidas com o mesmo material dos para-choques dianteiro e traseiro, permitem pousar um copo ou um prato em segurança. WORK (TRABALHO) Organizar fotos, desenvolver um arquivo pessoal, conectar-se. A tecnologia digital faz-nos querer estar noutro lugar. Os métodos de trabalho híbridos tornaram-se cada vez mais comuns nos últimos anos, e não é invulgar ter de se conectar a uma reunião em cima da hora ou organizar-se para trabalhar de forma mais permanente a partir de um terceiro local. Sejam quais forem as necessidades, o ELO pode ser transformado num confortável escritório móvel, oferecendo uma configuração que eleva o trabalho a um novo patamar. O banco do condutor possui diferentes espessuras e densidades de espuma no assento e nas costas, adaptadas a diferentes configurações. Proporciona o conforto e o apoio necessários para conduzir, servindo, também, como cadeira de escritório quando necessário. Rem rotação de 360° e um tabuleiro de fácil acesso pode ser fixado à base, uma vez que está alojado sob o banco central da segunda fila de bancos. Este tabuleiro pode suportar um computador portátil e permitir-lhe realizar as tarefas com total tranquilidade. Nesta configuração, a instrumentação sob o para-brisas adapta-se para transmitir videoconferências, exibir a agenda de reuniões e gerir as chamadas. Bandejas extraíveis habilmente integradas nas cavas das rodas dianteiras, equipadas com suportes para copos, permitem guardar itens como o telemóvel ou auscultadores, aumentando a sensação de estar tão confortável como no escritório.

O ELO mostra uma personalidade cativante desde o primeiro momento. A silhueta simpática e alegre, realçada por uma tonalidade laranja vibrante, que muda com a luz, criando relevo, movimento e dinamismo, torna-o "uma verdadeira bolha de energia no panorama automóvel, trazendo frescura e alegria a cada olhar".

Para a Citroën, mais do que um simples veículo, o ELO torna-se um companheiro, capaz de trazer um sorriso ao quotidiano.