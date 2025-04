Austrália encomenda 60 autocarros 100% elétricos à gigante sueca Scania

O Governo da Austrália do Sul anunciou que encomendou 60 novos autocarros elétricos a bateria à gigante sueca Scania. Os novos autocarros deverão ser entregues ao longo do segundo semestre de 2025 e início de 2026.

Depois de um teste bem-sucedido, que colocou um autocarro elétrico a circular nas estradas, o Governo do estado da Austrália do Sul decidiu encomendar 60 novos veículos elétricos a bateria à gigante sueca Scania.

Estes modelos, a serem construídos pela australiana Volgren, representam o primeiro lançamento em grande escala de autocarros totalmente elétricos, no estado.

A iniciativa marca, também, o primeiro passo naquele que é um programa de substituição considerável, com a frota de autocarros do sistema Metro de Adelaide a atingir, atualmente, pouco mais de 1000 veículos, movidos por uma mistura de motores diesel, híbridos e gás natural.

A par do único autocarro elétrico a bateria, a frota conta com dois outros autocarros a hidrogénio que estão, atualmente, em fase de teste.

Apesar de estarem ainda em circulação, a Austrália do Sul cessou a compra de novos autocarros exclusivamente a diesel, em setembro de 2022.

A infraestrutura de carregamento para os novos autocarros já está a ser instalada na estação de Morphettville.

De acordo com o australiano The Driven, o estado lidera o mundo em termos de percentagem de energia eólica e solar na sua rede, com mais de 70% da procura da rede local nos últimos 12 meses.

Além disso, devido às emissões relativamente baixas da sua rede elétrica, resultado da redução da energia a gás à medida que as alternativas eólicas, solares e o armazenamento de baterias ocupam o seu lugar, os transportes são o setor que mais emissões geram, no estado.

As opções de transporte com emissões baixas e nulas não só são mais amigas do ambiente, como proporcionam uma viagem mais suave, mais silenciosa e mais confortável para os clientes, o que encorajará mais pessoas a utilizar a nossa rede de transportes públicos.

Disse Tom Koutsantonis, ministro da Energia do estado, esclarecendo que a compra dos novos autocarros elétricos a bateria baseia-se "num conjunto significativo de trabalho de base para a descarbonização das redes de autocarros e de transporte ferroviário de passageiros".

Entretanto, o Governo da Austrália do Sul anunciou que tinha selecionado duas empresas globais de serviços profissionais de engenharia, a Mott MacDonald e a WSP, para ajudarem na transição das redes ferroviárias e de autocarros de passageiros para emissões zero, em Adelaide.

O Governo do estado da Austrália do Sul comprometeu-se com um objetivo de redução das emissões de, pelo menos, 6% dos níveis de 2005 até 2030, procurando atingir zero emissões líquidas até 2050.

Uma vez que os transportes são a maior fonte de emissões no estado, a transição da rede de transportes públicos contribuirá para atingir os objetivos mais amplos do governo.

