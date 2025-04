Excelentes notícias! As vendas de carros elétricos da Volkswagen dispararam

O mercado de carros elétricos não tem mostrado estar numa posição favorável. A Tesla tem problemas internos e em muitos casos os utilizadores preferem outras propostas mais tradicionais. Ainda assim há boas notícias! A Volkswagen conseguiu aumentar as suas vendas de carros elétricos em 59%.

Vendas de elétricos da Volkswagen dispararam

O Grupo Volkswagen aumentou as suas entregas de veículos elétricos em 59% em comparação com o período homólogo, para 216.800 veículos no primeiro trimestre de 2025. Com este crescimento, o Grupo aumentou a quota de modelos elétricos no total de entregas de veículos de 6% para 10%.

A empresa entregou 157.800 veículos elétricos na Europa entre janeiro e março. Isto significa um aumento de 112,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Nos EUA, foram entregues 20.400 veículos elétricos, um aumento de 54,9%. As entregas na China caíram 36,8% para 25.900 unidades.

Considerando as vendas totais do Grupo, foram entregues 2,13 milhões de veículos em todo o mundo no primeiro trimestre do ano. 82.500 destas entregas foram modelos híbridos plug-in. Este número indica também um aumento de 15% em relação ao ano anterior.

Carros da marca dominam em vários mercados

O maior salto nas vendas de veículos elétricos por marca veio da Porsche. A marca, que opera no segmento de luxo, cresceu 326% ao aumentar as suas vendas de veículos elétricos de 4.300 no primeiro trimestre do ano passado para 18.400 este ano.

Foram entregues 151.400 unidades sob a marca Volkswagen, representando um aumento de 57,5%. De forma detalhada, a Skoda entregou 27.000 unidades (aumento de 39,6%), a Seat 18.600 unidades (aumento de 167,4%) e a Audi 46.400 unidades (aumento de 30%). Em termos de modelos, os Volkswagen ID. 4 e ID. 5 ficaram em primeiro lugar, com um total de 43.700 unidades.

Estes dados são importantes e mostram que a Volkswagen está a conseguir recuperar de um cenário que há alguns meses era complicado. Poderá também ser o primeiro sinal de recuperação da indústria automóvel, em especial no que toca aos elétricos. Aproveita o momento menos positivo da Tesla, mas consegue ganhar uma alavancagem importante nos mercados onde opera.