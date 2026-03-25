Recentemente, a Porsche registou uma patente na qual descreve uma caixa de velocidades automática e manual ao mesmo tempo.

Apesar de muitas fabricantes já recorrerem à caixa automática por motivos de custo de desenvolvimento, eficiência e conforto para o condutor, há entusiastas que fazem questão de conduzir com caixa manual, não apenas por nostalgia, mas pela ligação direta e envolvente que proporciona à condução.

Para estas pessoas, a experiência de mudar de velocidade com as próprias mãos continua insubstituível, e é por isso que a caixa manual mantém um lugar cativo, mesmo num mercado cada vez mais automatizado.

Levando este requisito a sério, a Porsche teve uma ideia para salvar a caixa de velocidades manual e registou-a numa patente.

Caixa de velocidades automática e manual em simultâneo

Numa patente registada há alguns dias, a Porsche descreve uma caixa de velocidades automática e manual ao mesmo tempo.

O modo automático funcionaria de forma habitual, com uma alavanca que se move longitudinalmente (para a frente ou para trás) com os D, N e R que todos conhecemos.

Contudo, em vez de uma caixa sequencial, a Porsche pensou numa adaptação do modo manual, um padrão em H.

Ou seja, trata-se de emular uma caixa em H, mas em modo shift-by-wire, não havendo ligação mecânica entre a alavanca e a transmissão, funcionando, em vez disso, através de sinais elétricos.

Isto requer a sua própria unidade de controlo, enviando sinais por CANbus (Controller Area Network) ou FIBEX, bem como ligação Ethernet, conforme mencionado.

Segundo a patente, a alavanca, com a forma habitual, move-se para os lados, para a frente e para trás como a caixa em H. No entanto, por baixo conta com um mecanismo deslizante.

O sensor deteta o ângulo de rotação do eixo ou a posição do componente fixo ao eixo e envia um sinal elétrico, efetuando a mudança de velocidades.

A patente mostra ainda uma forma de libertar ou bloquear o mecanismo deslizante, tornando simples passar do modo automático para manual e vice-versa.

A Porsche pensou até numa variante em que o próprio eixo faz parte do mecanismo deslizante, articulado à alavanca, o que reduz o número de peças móveis do mecanismo.

Uma vez que, no fundo, se trata de emular a caixa manual, é tecnicamente possível que um dispositivo simule simultaneamente uma caixa em H e uma sequencial.

A grande questão é se esta patente dará forma ao desenvolvimento de uma tecnologia a ser implementada nos modelos da Porsche.

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