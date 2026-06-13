Genesis revela Magma GT3 Concept em Le Mans e confirma expansão para Portugal

A Genesis aproveitou a sua estreia na categoria Hypercar das 24 Horas de Le Mans para apresentar o novo Magma GT3 Concept e revelar a estratégia que pretende seguir durante a próxima década. A marca premium do grupo Hyundai quer reforçar a sua presença no desporto automóvel, expandir-se na Europa e aproximar a tecnologia de competição dos futuros modelos de estrada.

Estreia na categoria Hypercar marca nova fase

A participação da Genesis na principal categoria das 24 Horas de Le Mans representa um dos momentos mais importantes da história da marca. Através do Genesis GMR-001 Hypercar, a construtora sul-coreana procura afirmar-se num dos palcos mais exigentes do automobilismo mundial e demonstrar a sua capacidade tecnológica perante os fabricantes mais prestigiados.

Segundo José Muñoz, presidente e CEO da Hyundai Motor Company, a competição servirá como laboratório para desenvolver futuras tecnologias e modelos da divisão Magma, a nova submarca de alto desempenho da Genesis.

Magma GT3 Concept aponta ao universo GT3

A principal novidade apresentada em Le Mans foi o Magma GT3 Concept, um protótipo desenvolvido para explorar uma possível entrada da Genesis na categoria GT3.

Ao contrário do que acontece com muitos automóveis desta classe, este conceito não deriva diretamente de um modelo de produção. Foi concebido de raiz com foco nas exigências da competição e na exploração de novas soluções de engenharia e aerodinâmica.

O modelo apresenta vias alargadas, splitter dianteiro de grandes dimensões, entradas de ar ampliadas, elementos aerodinâmicos específicos e uma traseira equipada com asa fixa e difusor. Estas soluções foram desenhadas para maximizar a eficiência aerodinâmica, o arrefecimento e a resistência em corridas de longa duração.

Desenvolvido em parceria com a Hyundai Motorsport

O Magma GT3 Concept está a ser desenvolvido em colaboração com a Hyundai Motorsport e continua numa fase de estudo. A Genesis não confirmou qualquer programa oficial para a categoria GT3, mas admite que o projeto demonstra a vontade da marca em expandir as suas atividades para além do atual programa Hypercar do Campeonato Mundial de Resistência (WEC).

Segundo a marca, o conceito serve também como plataforma para testar soluções que poderão influenciar futuros modelos de elevado desempenho da Genesis.

Magma GT Concept evolui com novo interior

Ao lado do GT3 Concept surgiu uma versão atualizada do Magma GT Concept, um gran turismo de dois lugares que combina luxo, desempenho e uma forte inspiração nas corridas. A Genesis destaca as proporções de motor central, as linhas musculadas e um habitáculo orientado para o condutor. O interior foi totalmente revisto e integra uma instrumentação analógica inspirada nos cronómetros utilizados no automobilismo, bem como comandos físicos que privilegiam a interação direta com o veículo.

A Genesis considera o desporto automóvel uma ferramenta estratégica para reforçar a notoriedade da marca a nível global. A presença em Le Mans surge integrada numa visão mais ampla que combina competição, desenvolvimento tecnológico e crescimento comercial. A marca revelou ainda que pretende continuar a expandir-se na Europa, reforçando a sua presença em mercados onde já opera e preparando a entrada em novos países.

Portugal faz parte dos planos da Genesis

Entre os mercados identificados para futura expansão encontra-se Portugal. A Genesis confirmou que está a preparar a entrada em vários países europeus, incluindo Áustria, Bulgária, Dinamarca, Polónia e Portugal.

Embora não tenha sido divulgada uma data concreta para o início das operações no mercado português, a referência oficial demonstra que o país faz parte da estratégia de crescimento da marca para os próximos anos.

Muito mais do que automóveis de luxo

A apresentação dos Magma GT Concept e Magma GT3 Concept deixa claro que a Genesis pretende posicionar-se como uma marca de luxo focada também no desempenho.

A aposta em Le Mans e no Campeonato Mundial de Resistência mostra que a fabricante sul-coreana quer utilizar a competição como laboratório tecnológico, aproximando cada vez mais os seus futuros automóveis de estrada das soluções desenvolvidas para a pista.