Xiaomi prepara-se para lançar novas smart TV 8K e 4K com painéis LG

Um dos mais recentes lançamentos de televisões da Xiaomi foi a Mi TV LUX OLED Transparent Edition. Esta televisão é uma edição comemorativa dos 10 anos da marca assinalados este ano. No entanto, em breve, poderão chegar mais novidades ao mercado.

A Xiaomi recebeu certificação 3C para dois modelos de TV com resolução 8K e 4K.

Novas televisões inteligentes da Xiaomi

Depois do grande lançamento da Mi TV LUX OLED Transparent Edition, a Xiaomi deverá estar a prepara-se para colocar no mercado dois novos modelos. Uma recente certificação dada pela entidade chinesa 3C dá conta que deverão ser lançadas duas televisões com resolução 8K e 4K.

Esta informação foi partilhada na rede social Weibo, pelo já habitual divulgador de informação Digital Chat Station.

Além da certificação, é avançado ainda que as televisões virão equipadas com ecrãs da LG Display.

4K ou 8K?

Olhando aos números dos modelos L82M6-4K e L82M6-8K, é provável que as televisões sejam de 82 polegadas, no entanto, com resoluções diferentes. Na certificação a potência das duas é diferente, o que se justificará com a diferença de resolução. No entanto, todas as outras especificações deverão ser semelhantes.

Não há, contudo, indicação de serão televisões OLED ou LCD com retroiluminação LED, dois tipos produzidos pela LG.

É de recordar que a Xiaomi deverá estar a preparar um aumento dos preços das suas atuais TV com ecrãs LCD devido ao aumento significativo do preço destes painéis nos últimos tempos.