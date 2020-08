Epic Games apela ao tribunal para que a Apple pare com o bloqueio

Um dos temas tecnológicos quentes da passada semana envolveu a Epic Games e as lojas de aplicações AppStore e Google Play. Devido a manobras da criadora de jogos com o objetivo de receber pagamentos diretos, o jogo Fortnite foi banido de ambas as plataformas.

Mas há momentos a Epic Games informou que entrou com um processo contra a Apple. A empresa apela ao tribunal para que a marca da maçã pare com o bloqueio que está a implementar.

O final da passada semana não poderia ter sido mais azedo para a Epic Games. A criadora de jogos viu o seu popular título Fortnite ser banido das lojas AppStore da Apple e Google Play. Esta decisão deveu-se à tentativa da Epic Games em contornar as regras de pagamentos das lojas de apps para iOS e Android. A empresa oferecia um desconto de 20% a quem comprasse diretamente os extras do jogo Fortnite, passando ao lado das taxas impostas pelas lojas.

Como seria de prever, tanto a Apple como a Google não admitiram esta situação e rapidamente eliminaram o Fortnite das suas plataformas. Para além disso, a Google pressionou também a fabricante chinesa OnePlus a cessar o acordo com a Epic Games.

Desta forma, quem tinha o jogo instalado nos seus dispositivos poderá continuar a jogar, mas sem as atualizações. Já quem não tinha instalado, não poderá ter o Fortnite através das lojas de aplicações. Mas já aqui ensinámos como ter o jogo para Android por uma via alternativa.

Epic Games recorre com processo para a Apple parar com o bloqueio

No seguimento deste assunto, a Apple avisou a Epic Games que iria encerrar todas as suas contas de programador até ao próximo dia 28 de agosto.

Mas criadora de jogos acaba de publicar na sua conta do Twitter que entrou com um novo processo contra a marca da maçã. A Epic Games está assim a apelar ao tribunal para que a Apple pare com os seus planos para “limpar” a empresa do seu sistema.

A Epic explica que a remoção do Fortnite da AppStore, bem como o encerramento das contas de programador, poderá resultar num “dano irreparável” para a empresa de jogos. Para além disso, a criadora diz ainda que bloquear o acesso a ferramentas de desenvolvimento também afeta softwares como o Unreal Engine Epic.

Nas palavras da Epic Games:

Não contente em simplesmente remover o Fortnite da App Store, a Apple está a atacar todo o negócio da Epic em áreas não relacionadas. Se não forem verificadas, as ações da Apple vão danificar irreparavelmente a reputação da Epic entre os jogadores Fortnite e ter consequências catastróficas para o futuro do negócio Unreal Engine.

Esta providência cautelar da Epic Games poderá assim impedir a Apple de remover o Fortnite e ainda de agir contra outros títulos da criadora de jogos e do Unreal Engine.

Pode ler mais informações sobre o processo aqui, onde a Epic Games incluiu também a opinião negativa dos utilizadores acerca deste bloqueio.