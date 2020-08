Aprenda a instalar o Fortnite no seu Android mesmo com a app banida do Google Play

Ontem foi um dia de emoções fortes para a Epic Games. A empresa viu o seu popular jogo Fortnite ser eliminado das lojas da AppStore da Apple e do Google Play Store do sistema operativo Android. A notícia apanhou milhares de jogadores de surpresa, e quem queria instalar a aplicação deixou de o poder fazer. No entanto quem já tinha o jogo instalado no smartphone/tablet vai poder continuar a jogá-lo, mas sem atualizações.

No entanto, mesmo com o Fortnite banido das lojas de apps, hoje ensinamos como pode instalar na mesma o jogo no seu Android.

Se antes de o Fortnite ter sido banido da AppStore e do Google Play já o tinha instalado no seu iOS ou Android, então vai poder continuar a usar a app no seu equipamento mas sem atualizações. Contudo, se estava a pensar instalar o jogo, isso será impossível pelo método tradicional, pois a app já nem sequer aparece nas pesquisas nas lojas de aplicações.

No entanto há algumas formas alternativas para conseguir ter o este software, nomeadamente no sistema operativo da Google.

Relembramos que para instalar o Fortnite, o seu equipamento deverá ter Android 8.0+ em versão 64-bit, com pelo menos 4 GB de RAM e GPU Adreno 530, Mali-G71MP20, Mali-G72MP12 ou superior.

Como instalar o Fortnite no Android após a eliminação da app?

Smartphones Samsung Galaxy

Para instalar o Fortnite na sua gama Samsung Galaxy, basta aceder à página do jogo na Galaxy Store e instalar.

Smartphones Huawei

Caso tenha um Huawei então deve aceder à AppGallery e aceder aos Instalador do Fortnite.

Smartphones Android no geral

Para os restantes equipamentos Android, é necessário optar por uma alternativa “por fora” para conseguir instalar a aplicação. Mas vamos por partes.

1º Passo

Aceda ao site da Epic Games. De seguida deve clicar em “Garanta já no aplicativo Epic Games”.

2º Passo

Depois vai surgir no seu Android a mensagem para fazer download, do ficheiro APK cujo nome será “FortniteInstaller”.

3º Passo

Após o download, deverá localizar no seu equipamento o ficheiro APK e confirmar a instalação da aplicação.

4º Passo

Após dar a confirmação para a instalação, a aplicação será instalada.

5º Passo

De seguida deve abrir a app da Epic Games e escolher o Fortnite e clicar em “Instalar”. Uma vez que se trata de um jogo com tamanho considerável, o ideal é que realize este processo recorrendo a uma rede Wi-Fi.

6º Passo

Agora deverá abrir e proceder às permissão para a instalação de aplicações, tal como solicitado.

7º Passo

Será agora então iniciada a instalação da aplicação Fortnite no seu Android.

8º Passo

Nesta fase deve escolher criar uma conta ou optar por encontrar uma conta já criada, podendo entrar a partir de diversos serviços.

9º Passo

Agora sim inicia-se a instalação final do Fortnite no seu Android. Este é um processo um pouco demorado uma vez que terá que ser feito o download de 8,2 GB. Certifique-se que tem esse espaço disponível no seu equipamento.

10º Passo

Terminado o processo anterior, agora é hora de jogar, finalmente, Fortnite!

O jogo vai iniciar e basta depois configurar todos os pormenores tal como a personagem pretendida, entre outros aspetos.

Caso nunca tenha jogado, perca alguns minutos a perceber o funcionamento do Fortnite e diverta-se com um dos títulos mais populares da Epic Games no seu Android.