Clean Start revela trailer de jogabilidade

O jogo Clean Start dos Serious Sim, recebeu recentemente um trailer que revela um pouco da sua jogabilidade, numa altura em que já ultrapassou os 30 mil wishlists no Steam. O jogo que aborda o tema da imigração e dos desafios de quem imigra.

A Amplified Games e a Serious Sim apresentaram recentemente um novo trailer de jogabilidade para Clean Start, o seu próximo projeto que se trata de um simpático e descontraído jogo de gestão, no ramo das limpezas.

Segundo os responsáveis pelo jogo, Clean Start é inspirado em histórias reais de imigração, de recordações e da procura de um sentimento de pertença em algum lugar neste planeta.

Foi ainda confirmado que a Amplified Games, editora especializada em jogos do género cozy, será a responsável pela publicação mundial de Clean Start.

Com lançamento previsto para o quarto trimestre de 2026 na plataforma Steam, Clean Start promete oferecer uma experiência relaxante e emotiva, combinando as mecânicas de limpeza e de gestão com uma narrativa centrada em temas como a migração, as memórias e a construção de novas ligações em ambientes desconhecidos.

O novo trailer oferece um primeiro olhar aprofundado sobre a jogabilidade, revelando a atmosfera tranquila e o estilo visual acolhedor que caracterizam o projeto, reforçando a expectativa em torno daquele que poderá tornar-se um dos títulos mais promissores do panorama dos jogos cozy.

Desenvolvido pelo estúdio polaco Serious Sim, Clean Start acompanha a história de Lena, uma jovem que tenta construir uma nova vida e encontrar estabilidade profissional num país estrangeiro.

Ao longo da aventura, Lena trabalha na limpeza e na organização das casas dos seus clientes. À medida que arruma os espaços e examina os objetos que encontra, vai descobrindo histórias emocionantes e reconstruindo, peça a peça, o passado e as memórias de cada pessoa. Em paralelo, enfrenta desafios típicos de quem imigra, como a comunicação num idioma que ainda não domina, tornando a adaptação a esta nova realidade ainda mais complexa.

Através desta abordagem narrativa, Clean Start procura explorar temas como a imigração, a identidade própria, a empatia e a importância das ligações humanas, oferecendo uma experiência intimista que alia mecânicas relaxantes de organização a uma narrativa profundamente emocional.

Segundo Katarzyna Haptas, da Serious Sim, Clean Start assenta numa experiência acolhedora, onde a limpeza e a organização se fundem com uma narrativa emocional, "No seu coração, Clean Start é um jogo de limpeza acolhedor e focado na narrativa. Combina o ciclo satisfatório e quase meditativo de arrumar e limpar com histórias comoventes. Existe um certo fascínio em reconstruir a vida de alguém através dos seus pertences. Cada carta antiga ou brinquedo esquecido conta uma história de experiências passadas — das boas, das más e de tudo o que existe entre elas. É uma experiência muito íntima."

Segundo Haptas, o objetivo passa por criar uma ligação emocional entre o jogador e as histórias dos diferentes clientes, transformando cada tarefa de limpeza numa oportunidade para descobrir memórias, compreender percursos de vida e estabelecer uma conexão com as pessoas por detrás de cada casa.

Clean Start será lançado no final deste ano, para PC.