Visa, Mastercard e Coinbase juntam-se para lançar uma nova stablecoin global

Um consórcio liderado pela Visa, Mastercard e Coinbase deu o pontapé de saída para uma nova stablecoin, numa iniciativa batizada de Open Standard. O objetivo é acelerar a adoção global destas moedas digitais indexadas ao dólar.

Segundo a Reuters, a rede Open Standard já conta com a participação de mais de 140 empresas. O grupo prepara agora o lançamento de uma moeda indexada ao dólar norte-americano, denominada Open USD, cuja disponibilização está prevista ainda para este ano.

A ideia passa por resolver um problema que persiste no setor: apesar de as stablecoins terem um valor teoricamente estável, continuam a ser usadas sobretudo para negociar outros ativos cripto, e não tanto para pagamentos do dia a dia.

Para Zach Abrams, diretor-executivo da Open Standard, num resumo do problema à Reuters, as stablecoins atuais têm pontos fortes, mas para serem usadas em larga escala pelas empresas é preciso algo aberto, barato, de elevado desempenho, acessível e alinhado com os seus interesses.

Não é a primeira tentativa de stablecoin

Esta não é a primeira grande stablecoin empresarial a chegar ao mercado. A PayPal já tinha avançado com a sua própria moeda, a PayPal USD, que se tem mantido relativamente estável, próxima do valor de um dólar, desde o lançamento em 2023.

O terreno para este tipo de iniciativas ficou ainda mais fértil depois de o Presidente Donald Trump ter assinado o GENIUS Act, uma lei que cria um enquadramento regulatório para as stablecoins.

Entre outras exigências, obriga os emissores a manter reservas equivalentes a 100% do valor emitido, além de introduzir regras de combate ao branqueamento de capitais e mecanismos de proteção ao consumidor em caso de falência do emissor.

Mercado cripto continua imprevisível

Apesar de as stablecoins oferecerem alguma segurança, o resto do universo cripto permanece bastante volátil. A Bitcoin, por exemplo, acumula uma queda de quase 50% no último ano.

Curiosamente, enquanto muitos investidores comuns têm sofrido perdas significativas, o mesmo não se aplica ao próprio Presidente Trump, que terá arrecadado mais de 1,4 mil milhões de dólares através de criptomoedas apenas no primeiro ano de mandato, sobretudo através da emissão de moedas junto da sua base de apoiantes.

Aliás, a Reuters sugere que, atualmente, Trump retira a maior parte do seu rendimento de ativos digitais.

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