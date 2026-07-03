Anthropic quer os seus próprios chips de IA e já está em conversa com a Samsung

A Anthropic poderá juntar-se ao grupo de empresas que apostam no desenvolvimento de chips próprios para inteligência artificial (IA). A fabricante do Claude já está a analisar uma possível colaboração com a Samsung, embora o projeto ainda esteja numa fase inicial.

Samsung poderá fabricar os futuros chips da Anthropic

Segundo informações avançadas pelo The Information, a Anthropic estará interessada em recorrer ao processo de fabrico de 2 nanómetros da Samsung, bem como às suas tecnologias de encapsulamento avançado, consideradas essenciais para os processadores de última geração.

Atualmente, a empresa responsável pelo Claude depende da infraestrutura disponibilizada por parceiros como a Amazon, a Google e a NVIDIA para treinar e executar os seus modelos de IA. Ainda assim, a Anthropic garante que estas parcerias continuarão a desempenhar um papel central na sua estratégia.

Para já, não existe qualquer confirmação de que a Samsung venha efetivamente a produzir estes chips, nem foi apresentado um design final ou um plano de produção.

Sul-coreana quer ganhar espaço no mercado da IA

Um dos sinais mais evidentes de que a Anthropic pretende investir seriamente em hardware foi a recente contratação de Clive Chan. O engenheiro integrou a equipa responsável pelo primeiro chip personalizado da OpenAI e anunciou recentemente a sua saída da empresa para integrar a Anthropic.

Esta possível parceria surge numa altura em que a Samsung procura reforçar a sua posição no fabrico de chips avançados. A empresa sul-coreana continua a tentar aproximar-se da TSMC, líder incontestada neste segmento, embora vários analistas considerem que ainda enfrenta desafios.

Ao mesmo tempo, a Samsung procura captar novos clientes ligados à IA. Entre os nomes apontados encontra-se também a Google, que estará a ponderar recorrer à fabricante sul-coreana para produzir parte da próxima geração dos seus chips Tensor.

Outro fator que reforça a proximidade entre as empresas é a participação da Samsung numa ronda de investimento na Anthropic, juntamente com a SK Hynix e a Micron.

Pouco depois, a Samsung Group e a SK Group anunciaram um plano conjunto de investimento de 518 mil milhões de dólares para a construção de quatro novas fábricas de chips de memória na Coreia do Sul.

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