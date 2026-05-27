DuckDuckGo é um sucesso e a culpa é toda da Google e da sua IA

Na conferência I/O 2026, a Google apresentou uma grande reformulação do seu motor de pesquisa, substituindo a tradicional lista de "links azuis" por um agente de IA capaz de responder diretamente às consultas e executar tarefas. Esta estratégia parece estar a ter o efeito contrário ao pretendido, com os utilizadores a fugirem pra alternativas como o DuckDuckGo.

DuckDuckGo pode agradecer muito à Google

Nos Estados Unidos, muitos utilizadores estão a abandonar a gigante de Mountain View em favor de alternativas que priorizam a privacidade, como o DuckDuckGo. Dizer que os utilizadores do Google não gostaram dos anúncios da empresa seria pouco. Criticam o novo motor de pesquisa pela falta de controlo sobre a interface, complexidade acrescida para pesquisas simples e pelo risco de erros relacionados com os resultados gerados pela IA.

Alguns também o vêem como uma ameaça ao equilíbrio da web aberta, uma vez que o Google está agora a captar mais tráfego em detrimento dos sites de origem. Os dados partilhados pelo DuckDuckGo mostram que, entre 20 e 25 de maio de 2026, as instalações de aplicações nos Estados Unidos aumentaram em média 18,1% em comparação com a semana anterior. Um pico de 30,5% foi atingido no dia 25 de maio.

O fenómeno é ainda mais acentuado no iOS, onde o crescimento médio semanal atingiu os 33%, com um pico de 69,9% de aumento nas instalações. Este impressionante impulso parece ser uma resposta direta aos anúncios do Google, uma vez que o crescimento é significativamente mais forte nos Estados Unidos, onde as novas funcionalidades são lançadas em primeiro lugar.

IA opcional e respeito pela privacidade

O DuckDuckGo adota uma abordagem diferente do Google, dando prioridade a uma maior liberdade para os seus utilizadores. A empresa viu o tráfego para a sua página " noai.duckduckgo.com " aumentar 22,7% em apenas uma semana. Esta versão do motor de pesquisa desativa, por defeito, todas as funcionalidades relacionadas com a IA, como respostas assistidas e imagens geradas artificialmente.

No entanto, o DuckDuckGo não rejeita completamente a IA e oferece a sua própria ferramenta gratuita, o Duck.ai. Esta fornece acesso a vários modelos, como o Claude 4.5 Haiku da Anthropic e o GPT-5 mini da OpenAI, garantindo o anonimato das conversas. O DuckDuckGo remove os endereços IP antes de enviar consultas aos fornecedores de modelos, e as conversas são eliminadas após 30 dias para evitar a formação com dados privados.

Kamyl Bazbaz, chefe de comunicação do DuckDuckGo, sublinha que as funcionalidades de IA são populares, mas que o mais importante é permitir que os utilizadores decidam se querem ativá-las. Atualmente, o DuckDuckGo detém apenas cerca de 2% do mercado de pesquisa nos EUA, prejudicado, pelos contratos de exclusividade com o browser Google, mas a sua capacidade de atrair os desiludidos com a IA poderá alterar este equilíbrio de poder.