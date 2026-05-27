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DuckDuckGo é um sucesso e a culpa é toda da Google e da sua IA

· Inteligência Artificial 2 Comentários

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Autor: Pedro Simões

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  1. Nuno says:
    27 de Maio de 2026 às 20:43

    Viva o pato

    Responder
  2. Zé Fonseca A. says:
    27 de Maio de 2026 às 21:16

    Este é um tópico interessante que muitos tendem a avaliar pelo prisma errado.
    Já praticamente nao uso motores de pesquisa há algum tempo, só para coisas simples e banais como ver o número de um estabelecimento ou morada, de resto tenho usado sempre AI para pesquisas, Notebooklm quando são conteúdos web, perplexity para deep research, Claude para business e ChatGPT para daily use e grok ou deepseek quando quero pesquisas sem filtros. No entanto fiquei curioso com o que se tinha passado com o Google e resolvi fazer testes durante uns dias, e embora que já se soubesse que a Google fosse caminhar nesta direção posso dizer que fiquei muito surpreso com a qualidade dos outputs, tive de adaptar o modo de pesquisa para em vez de ser o googling clássico, passei a conduzir as pesquisas direcionadas ao objectivo daquilo que quero obter da pesquisa como se fosse um mini prompt e até agora os resultados têm sido muito bons, acertou tudo à primeira e muitas vezes seriam coisas que poderia levar até 30 min de pesquisa para obter, e em segundos obtia esses resultados.
    Em vez de criticarem, testem, tentem a adaptar-se e testem novamente e depois podem criticar com conhecimento de causa.
    As minhas pesquisas que só preciso de respostas imediatas passaram a ser feitas no Google novamente e sou um dos que não gosta da Google nem de muitos dos seus produtos

    Responder

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