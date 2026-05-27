DuckDuckGo é um sucesso e a culpa é toda da Google e da sua IA
Na conferência I/O 2026, a Google apresentou uma grande reformulação do seu motor de pesquisa, substituindo a tradicional lista de "links azuis" por um agente de IA capaz de responder diretamente às consultas e executar tarefas. Esta estratégia parece estar a ter o efeito contrário ao pretendido, com os utilizadores a fugirem pra alternativas como o DuckDuckGo.
DuckDuckGo pode agradecer muito à Google
Nos Estados Unidos, muitos utilizadores estão a abandonar a gigante de Mountain View em favor de alternativas que priorizam a privacidade, como o DuckDuckGo. Dizer que os utilizadores do Google não gostaram dos anúncios da empresa seria pouco. Criticam o novo motor de pesquisa pela falta de controlo sobre a interface, complexidade acrescida para pesquisas simples e pelo risco de erros relacionados com os resultados gerados pela IA.
Alguns também o vêem como uma ameaça ao equilíbrio da web aberta, uma vez que o Google está agora a captar mais tráfego em detrimento dos sites de origem. Os dados partilhados pelo DuckDuckGo mostram que, entre 20 e 25 de maio de 2026, as instalações de aplicações nos Estados Unidos aumentaram em média 18,1% em comparação com a semana anterior. Um pico de 30,5% foi atingido no dia 25 de maio.
O fenómeno é ainda mais acentuado no iOS, onde o crescimento médio semanal atingiu os 33%, com um pico de 69,9% de aumento nas instalações. Este impressionante impulso parece ser uma resposta direta aos anúncios do Google, uma vez que o crescimento é significativamente mais forte nos Estados Unidos, onde as novas funcionalidades são lançadas em primeiro lugar.
People aren’t just complaining about Google's AI search overhaul, they’re leaving.
Yesterday alone, our week over week installs surged 30% in the U.S. 🚀
Momentum is growing. It’s time to Fire Google.
— DuckDuckGo (@DuckDuckGo) May 26, 2026
IA opcional e respeito pela privacidade
O DuckDuckGo adota uma abordagem diferente do Google, dando prioridade a uma maior liberdade para os seus utilizadores. A empresa viu o tráfego para a sua página " noai.duckduckgo.com " aumentar 22,7% em apenas uma semana. Esta versão do motor de pesquisa desativa, por defeito, todas as funcionalidades relacionadas com a IA, como respostas assistidas e imagens geradas artificialmente.
No entanto, o DuckDuckGo não rejeita completamente a IA e oferece a sua própria ferramenta gratuita, o Duck.ai. Esta fornece acesso a vários modelos, como o Claude 4.5 Haiku da Anthropic e o GPT-5 mini da OpenAI, garantindo o anonimato das conversas. O DuckDuckGo remove os endereços IP antes de enviar consultas aos fornecedores de modelos, e as conversas são eliminadas após 30 dias para evitar a formação com dados privados.
Kamyl Bazbaz, chefe de comunicação do DuckDuckGo, sublinha que as funcionalidades de IA são populares, mas que o mais importante é permitir que os utilizadores decidam se querem ativá-las. Atualmente, o DuckDuckGo detém apenas cerca de 2% do mercado de pesquisa nos EUA, prejudicado, pelos contratos de exclusividade com o browser Google, mas a sua capacidade de atrair os desiludidos com a IA poderá alterar este equilíbrio de poder.
Viva o pato
Este é um tópico interessante que muitos tendem a avaliar pelo prisma errado.
Já praticamente nao uso motores de pesquisa há algum tempo, só para coisas simples e banais como ver o número de um estabelecimento ou morada, de resto tenho usado sempre AI para pesquisas, Notebooklm quando são conteúdos web, perplexity para deep research, Claude para business e ChatGPT para daily use e grok ou deepseek quando quero pesquisas sem filtros. No entanto fiquei curioso com o que se tinha passado com o Google e resolvi fazer testes durante uns dias, e embora que já se soubesse que a Google fosse caminhar nesta direção posso dizer que fiquei muito surpreso com a qualidade dos outputs, tive de adaptar o modo de pesquisa para em vez de ser o googling clássico, passei a conduzir as pesquisas direcionadas ao objectivo daquilo que quero obter da pesquisa como se fosse um mini prompt e até agora os resultados têm sido muito bons, acertou tudo à primeira e muitas vezes seriam coisas que poderia levar até 30 min de pesquisa para obter, e em segundos obtia esses resultados.
Em vez de criticarem, testem, tentem a adaptar-se e testem novamente e depois podem criticar com conhecimento de causa.
As minhas pesquisas que só preciso de respostas imediatas passaram a ser feitas no Google novamente e sou um dos que não gosta da Google nem de muitos dos seus produtos