O luxo chega à grelha: Gucci entra na Fórmula 1 com a Alpine

A Fórmula 1 continua a aproximar-se do universo do luxo e da moda. A partir de 2027, a Alpine terá um novo parceiro principal e um nome que promete não passar despercebido: Gucci. A histórica marca italiana vai tornar-se patrocinadora principal da equipa do grupo Renault, numa parceria inédita para a categoria.

Gucci dá nome à equipa Alpine

O acordo foi anunciado esta quarta-feira e prevê que a atual equipa passe a competir sob a designação Gucci Racing Alpine Formula One Team a partir da temporada de 2027. Trata-se da primeira vez que uma casa de moda de luxo assume o papel de patrocinador principal de uma equipa de Fórmula 1.

A colaboração será enquadrada numa nova plataforma denominada Gucci Racing, criada para unir os conceitos de desempenho, precisão, excelência e experiência premium no desporto automóvel.

Fórmula 1 tornou-se palco para as marcas de luxo

Nos últimos anos, a Fórmula 1 deixou de ser apenas uma competição automóvel e transformou-se num dos maiores palcos globais de entretenimento e posicionamento de marca.

Segundo os responsáveis envolvidos no acordo, o campeonato alcança atualmente mais de 1,5 mil milhões de pessoas por época e atrai um público cada vez mais jovem e diversificado, tornando-se particularmente apelativo para marcas de luxo que procuram novas formas de crescimento e notoriedade.

Este movimento surge também numa fase em que outras grandes marcas do setor premium reforçam presença no desporto motorizado.

Uma Alpine em transformação

A entrada da Gucci acontece num momento de mudança para a Alpine. A equipa iniciou em 2026 uma nova fase técnica, abandonando os motores Renault e passando a utilizar unidades Mercedes. Ao mesmo tempo, os resultados desportivos começaram a mostrar sinais de recuperação depois de temporadas difíceis.

Além do nome, espera-se que a parceria tenha impacto na identidade visual da equipa, aproximando a Alpine da estética característica da Gucci e reforçando o lado premium do projeto.

Para a Fórmula 1, esta colaboração marca mais um passo na transformação do campeonato numa plataforma onde velocidade, tecnologia, entretenimento e luxo convivem cada vez mais lado a lado.