ColorOS 16 no OPPO Find X9 Ultra: IA aplicada às finanças pessoais e muito mais

A OPPO acredita que, à medida que a Inteligência Artificial (IA) se torna parte integrante do nosso dia a dia, as melhores experiências provêm de uma tecnologia que compreende as necessidades e rotinas diárias dos consumidores, integrando naturalmente os seus fluxos de trabalho e processos criativos.

Com o ColorOS 16, a IA está profundamente integrada no sistema desde a sua conceção. Através de uma inteligência personalizada e intuitiva, proporciona maior liberdade na forma como é possível trabalhar, criar e viver.

Tendo em conta este alicerce, a mais recente versão do sistema operativo ColorOS 16 no Find X9 Ultra, um smartphone que analisámos aqui, representa um grande salto, introduzindo funcionalidades de IA mais sofisticadas e avançadas para oferecer um nível de experiência inteligente totalmente novo, segundo a OPPO.

Gestão de finanças pessoais com o ColorOS 16 da OPPO

AI Mind Space

Lançado com o ColorOS 16, o AI Mind Space vai além de uma simples ferramenta de memória.

Com um simples toque no botão Snap Key ou um deslizar de três dedos, o utilizador pode captar instantaneamente o que está no ecrã, e a IA arquiva essa informação automaticamente em segundo plano, transformando momentos isolados em memórias pesquisáveis.

AI Bill Manager

Uma vez que controlar as despesas é um desafio com que todos nos deparamos e todos queremos ter uma visão clara de para onde vai o nosso dinheiro, o AI Mind Space apresenta o AI Bill Manager, criado para trazer clareza às finanças pessoais com inteligência e facilidade.

Após efetuar um pagamento no telemóvel, basta ativar o AI Mind Space premindo o botão Snap Key ou deslizando com três dedos, e este poderá extrair e registar automaticamente os principais detalhes de despesas a partir de faturas digitais e informações de cobrança.

Também funciona facilmente com recibos físicos: basta abrir a câmara e ativar o AI Mind Space com o mesmo gesto, e este vai captar e processar instantaneamente as informações, transformando-as em registos estruturados.

AI Mind Pilot

A mais recente versão do ColorOS 16 apresenta também o AI Mind Pilot, uma nova e poderosa funcionalidade concebida para fornecer respostas verdadeiramente personalizadas, tirando partido de vários modelos de IA.

Basta fazer uma pergunta e o AI Mind Pilot recorre ao contexto pessoal do utilizador a partir do AI Mind Space. Em seguida, coordena de forma inteligente uma equipa de modelos de IA líderes para ajudar com a complexidade.

Por exemplo, ao pesquisar um tema, pode fazer com que vários modelos de IA gerem respostas em paralelo, facilitando a comparação de perspetivas e a identificação das ideias mais relevantes, tudo isto numa mesma experiência fluida.

OPPO oferece assistência personalizada

O OPPO Find X9 Ultra introduz diversas novas funcionalidades de IA para simplificar as tarefas do dia a dia, ajudando os utilizadores a poupar tempo e a focar-se no que realmente importa.

Quando viajam para o estrangeiro, algo tão simples como pedir comida pode rapidamente tornar-se um desafio, desde traduções imprecisas a nomes de pratos desconhecidos e conversões de moeda.

AI Menu Translation

A mais recente versão do ColorOS 16 resolve esta questão com o AI Menu Translation, oferecendo um assistente baseado em IA concebido para proporcionar clareza e confiança.

Os preços são automaticamente convertidos para a moeda preferida, proporcionando total transparência num segundo. Com o AI Menu Translation, pedir comida no estrangeiro torna-se simples e intuitivo.

Depois, o novo AI Email Brief apresenta um resumo personalizado todas as manhãs, organizando de forma inteligente os e-mails mais importantes das últimas 24 horas.

As reuniões e tarefas importantes são claramente categorizadas, com a opção de as adicionar à agenda com um único toque.

O que antes era um processo demorado de filtrar e-mails transformou-se agora numa experiência fluida, em que a caixa de entrada e a agenda funcionam em sintonia.

ColorOS da OPPO está refinado

Além da evolução contínua das capacidades de IA, o ColorOS 16 traz também várias melhorias fundamentais à experiência do utilizador, pensadas para otimizar as interações do dia a dia.

O novo Live Space apresenta uma experiência de ecrã de bloqueio mais intuitiva e adaptável. Com gestos simples, é possível alternar facilmente entre a visualização em blocos ou notificações empilhadas, tornando mais fácil e rápido ver atualizações e mantendo o fundo do ecrã limpo e desobstruído.

O design mantém a informação acessível sem sobrecarregar o ecrã, proporcionando um ecrã de bloqueio com um aspeto limpo, claro e organizado.

A OPPO está também a colaborar com a Google no desenvolvimento do Quick Share com dispositivos Apple, o que permite ao OPPO Find X9 Ultra enviar fotografias, vídeos e ficheiros diretamente para dispositivos Apple sem necessidade de aplicações adicionais.

Esta é uma experiência mais inteligente e intuitiva que ganha vida no OPPO Find X9 Ultra. Através da inovação contínua em IA, simplifica o que antes era complexo e demorado, ajudando a gerir informações, organizar as finanças e a contar com verdadeiro apoio no dia a dia, de uma forma que compreende verdadeiramente o utilizador.