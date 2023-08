PayPal reforça a aposta nas criptomoedas e lança a sua própria stablecoin

O PayPal está a reforçar a sua presença no mundo das criptomoedas com o lançamento de uma stablecoin indexada ao dólar americano.

O mundo das criptomoedas é vasto e existe uma larga variedade de ativos, a servir diferentes objetivos. A Bitcoin, por um lado, é conhecida pela sua volatilidade e por ser uma opção de alto risco, mas atrativa para os investidores. A Binance USD, por sua vez, foi concebida para manter um valor mais estável, integrando o grupo das stablecoins.

A ele junta-se, agora, a PayPal USD, uma moeda digital indexada ao dólar americano. Esta stablecoin do PayPal é uma proposta emitida pela Paxos Trust Company e é, segundo a empresa, apoiada pela moeda de curso legal dos Estados Unidos da América, obrigações do Tesouro de curto prazo e equivalentes.

A PYUSD pode ser comprada pelos clientes norte-americanos do PayPal que, assim que tiverem a moeda nas suas contas, podem transferi-la entre o PayPal e outras carteiras compatíveis, transferir dinheiro entre pessoas, utilizá-la como método de pagamento em compras, e convertê-la em qualquer uma das outras criptomoedas suportadas pelo PayPal e vice-versa.

Apesar de o lançamento já ter acontecido, o PayPal revelou que os utilizadores só terão acesso à sua stablecoin "nas próximas semanas".

Esta novidade é resultado de um plano ambicioso que o PayPal traçou para manter a sua posição no mercado de pagamentos, oferecendo a possibilidade de comprar e vender criptomoedas.

A aposta do PayPal recai sobre um tipo de ativo que cresceu consideravelmente, nos últimos tempos. De acordo com a CoinGecko, atualmente, as stablecoins valem mais de 126 mil milhões de dólares, sendo a Tether a mais popular.

Recorde-se que, em janeiro de 2022, o PayPal confirmou estar a ponderar a criação da sua própria stablecoin, conforme vimos aqui. Não tivemos de esperar muito tempo para a conhecer!