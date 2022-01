PayPal confirma que está a pensar criar a sua própria stablecoin

O mundo das criptomoedas está a ser cada vez mais um segmento em que muitos se querem iniciar e investir. E também várias plataformas, como o PayPal, aderiram a esta tecnologia, integrando-a gradualmente nos seus serviços.

Mas parece que a empresa quer ainda ir mais longe e sabe-se agora que o PayPal também estará a pensar criar a sua própria stablecoin.

PayPal pode estar prestes a criar a sua própria stablecoin

O PayPal tem mostrado ser uma plataforma bastante ativa e recetiva ao mercado das criptomoedas, já permitindo que os utilizadores consigam pagar com esta moeda digital.

Mas a plataforma confirmou agora que está a analisar a possibilidade de lançar a sua própria stablecoin. A confirmação aconteceu depois que foram descobertas algumas provas desta intenção através de uma exploração da app do serviço para o sistema operativo iOS da Apple.

As stablecoins são moedas cujo valor é estável, sendo então ativos com uma volatilidade extremamente baixa. Esta característica dá aos proprietários das criptomoedas a possibilidade de trocar os ativos, como o Bitcoin, cujo valor pode mudar num curto espaço de tempo sem que nada o faça prever, por outros ativos onde o valor é sempre o mesmo.

A descoberta foi feita pelo programador Steve Moser que encontrou um código e imagens ocultas sobre uma 'moeda do PayPal' na app e partilhou a novidade com a equipa do site Bloomberg.

A stablecoin poderá trazer o logotipo do PayPal, com duas barras horizontais, no entanto só se saberá com certeza assim que a moeda seja lançada. De acordo com José Fernández da Ponte, vice-presidente sénior de criptografia e moedas digitais do PayPal desse num comunicado ao Bloomberg News que:

Estamos a explorar uma moeda estável; sim, e quando olharmos para o futuro, trabalharemos em estreita colaboração com os reguladores relevantes, é claro. Deve haver clareza na regulamentação, nas normas e no tipo de licenças que são necessárias neste campo.

