Escassez de componentes também já está a afetar os tinteiros das impressoras

A escassez de componentes ainda é um grave problema que afeta vários setores tecnológicos, desde as placas gráficas até ao mundo automóvel. E parece que ainda estará bem longe de ficar resolvido e continua a condicionar a vida a muitas empresas, produtos e, consequentemente, aos consumidores.

Mas este problema está também a afetar tecnologias mais específicas. E segundo as novas informações, também os tinteiros das impressoras estão a sentir esta crise de falta componentes. A própria Canon é uma das marcas que se tem queixado desta situação e deixa algumas soluções aos utilizadores.

Canon sente a escassez de componentes nos tinteiros das impressoras

A escassez de componentes é de tal forma acentuada que até está a fazer-se sentir no setor dos tinteiros de impressoras. A Canon é uma das empresas a dar maior voz a este cenário preocupante, ao ponto de os utilizadores serem mesmo forçados a ignorar os avisos de autenticidade dos seus equipamentos.

Em concreto as queixas vêm da Canon Alemanha que deu a conhecer o problema, sendo que a marca está a fabricar tinteiros que o próprio sistema acaba por reconhecer como tinteiros ou toners falsificados ou de outras marcas. E isto acontece porque os mesmos carecem do hardware vital para que as impressoras os identifiquem como um tinteiro oficial.

O utilizador Mario W. partilhou na sua conta da rede social Twitter que a Canon está a enfrentar uma grave escassez de toners, obrigando as pessoas a ignorar os avisos da impressora.

Como tal, a Canon partilhou agora algumas instruções para que os utilizadores consigam usar os tinteiros ou toners que são reconhecidos como falsificados. No entanto, estas diretrizes também abrem a porta a que as máquinas funcionem com produtos recarregados, não oficiais ou de outras marcas.

E como se estima que este problema ainda perdure por vários meses, então provavelmente para muitos utilizadores não fará sentido comprar tinteiros e toners oficiais neste momento. Poderá assim conseguir instalar e funcionar com outros tinteiros, que podem ser comprados a preços mais acessíveis. Contudo, logicamente, tal vai afetar significativamente as receitas da Canon. Mas esperemos que seja apenas uma alternativa temporária até que diminua a escassez de componentes.

No site oficial, a Canon refere que atualmente está a enfrentar desafios na obtenção de determinados componentes eletrónicos usados nos seus consumíveis para as impressoras multifunções. Esses componentes têm como função, por exemplo, detetar o nível de tinta. A marca adianta ainda que:

Para garantir um fornecimento contínuo e confiável dos consumíveis, optamos por fornecer consumíveis sem um componente semicondutor até que o fornecimento normal seja retomado. Apesar de não haver impacto na qualidade de impressão quando os consumíveis são usados ​​sem estes componentes, certas funções adicionais, como a deteção do nível de toner, podem ser afetadas.

Se este problema já aconteceu consigo, o site Wccftech deixa as instruções necessárias para saber como colocar a funcionar o tinteiro Canon, ou outro compatível, que não tenha o chip necessário devido à escassez de componentes.